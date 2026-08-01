Státní památky ve Zlínském kraji mají zatím mírně nižší návštěvnost než loni

Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) ve Zlínském kraji navštívilo letos do 29. července 137.305 lidí. Loni jich do konce července bylo o 7428 více. Meziročně klesl počet návštěvníků na všech čtyřech památkách, tedy na hradě Buchlov, zámcích Buchlovice a Vizovice a v Květné zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO. ČTK to sdělila mluvčí kroměřížského pracoviště NPÚ Dagmar Šnajdarová.
Na celkové hodnocení sezony je ale podle památkářů brzy. "Velká část sezony je stále před námi. První prázdninové týdny zároveň potvrdily, že počasí zůstává jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících návštěvnost," uvedla Šnajdarová.
S vlivem počasí na návštěvnost mají památkáři dlouhodobou zkušenost. "Vysoké červnové teploty přesměrovaly část návštěvníků k vodním plochám a letním koupalištím, zatímco červenec ukázal, že ani výrazné střídání teplých a chladnějších dnů nepřispívá ke stabilní návštěvnosti," doplnila mluvčí.
Za celý loňský rok navštívilo památky ve správě NPÚ ve Zlínském kraji 235.891 lidí. Návštěvníků ve srovnání s předloňskem přibylo na všech čtyřech památkách. Květnou zahradu si v minulém roce prohlédlo 87.902 lidí, zámek Buchlovice 72.970, hrad Buchlov 55.584 a zámek Vizovice 19.435 lidí.
Návštěvnost státních památek ve Zlínském kraji v období od ledna do července:
Leden až červenec 2026? Leden až červenec 2025 červenec 2026? červenec 2025
hrad Buchlov 30.822 31.592 13.603 13.403
zámek Buchlovice 43.859 45.137 14.827 14.735
zámek Vizovice 9535 10.794 3279 3696
Květná zahrada 53.089 57.210 14.750 14.615
? Údaje jsou uvedeny do 29. července 2026.
Zdroj: NPÚ