Státní památky ve Zlínském kraji vidělo v létě 100.194 lidí,o tisíc víc než loni

Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) ve Zlínském kraji navštívilo letos v létě 100.194 lidí. Je to o necelou tisícovku návštěvníků více než ve stejném období loňského roku, řekla ČTK mluvčí kroměřížského pracoviště NPÚ Dagmar Šnajdarová. Návštěvnost v červenci a srpnu proti loňským letním měsícům mírně stoupla na hradu Buchlov a zámku Buchlovice. Naopak do zámku ve Vizovicích a Květné zahrady v Kroměříži, která je památkou UNESCO, zavítalo o několik desítek turistů méně.
"Prázdninovou návštěvnost památek Zlínského kraje hodnotíme jako srovnatelnou s loňským rokem. Po pomalejším začátku sezony přinesly hlavní letní měsíce zřetelné oživení. Během letních prázdnin bývá nabídka památek rozšířena také o doprovodný kulturní program," uvedla Šnajdarová. Konaly se například noční prohlídky na Buchlově, výstava Růže na zámku v Buchlovicích, Slavnosti česneku v Buchlovicích, prázdninové programy pro rodiny s dětmi v Květné zahradě, prázdninové pátky pro děti ve Vizovicích, piknik ve vizovické zahradě, prohlídky s kastelánkou zámku Vizovice nebo Hradozámecká noc.
Návštěvnost památek kromě nabídky kulturních programů a mimořádných akcí ovlivnilo také počasí nebo termíny svátků. "Sezona ještě nekončí. Na památkách je otevřeno až do 1. listopadu 2026 včetně," uvedla mluvčí.
Nejvíce návštěvníků zavítalo s červenci a srpnu do Květné zahrady, bylo jich 31.634, loni za stejné období 31.688. Zámek Buchlovice přilákal 31.604 návštěvníků, loni 31.265. Na hrad Buchlov létě přišlo 29.635 lidí, loni 28.769. Vizovický zámek si letos o prázdninách prohlédlo 7321 návštěvníků, o rok dříve 7488. Srpnová návštěvnost čtyř státních památek byla vyšší než červencová. První prázdninový měsíc na památky přišlo 48.429 návštěvníků, v srpnu jich bylo 51.765.
Za celý loňský rok navštívilo památky ve správě NPÚ ve Zlínském kraji 235.891 lidí. Návštěvníků ve srovnání s předloňskem přibylo na všech čtyřech památkách. Květnou zahradu si v minulém roce prohlédlo 87.902 lidí, zámek Buchlovice 72.970, hrad Buchlov 55.584 a zámek Vizovice 19.435 lidí.