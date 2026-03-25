Státní památky ve Zlínském kraji zahájí sezonu začátkem dubna, vstupné zdražilo

Tři státní památky ve Zlínském kraji, zámky v Buchlovicích a Vizovicích a hrad Buchlov, zahájí novou návštěvnickou sezonu ve čtvrtek 2. dubna. ČTK to dnes sdělila mluvčí kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) Dagmar Šnajdarová. Čtvrtá státní památka v regionu, Květná zahrada v Kroměříži, je otevřená téměř celoročně. V Květné zahradě se základní vstupné pro dospělé nemění, na Buchlově a ve Vizovicích se zvýšilo o 20 korun a v Buchlovicích o 40 korun.
Na zámku ve Vizovicích na Zlínsku se návštěvníkům po roční přestávce znovu otevře reprezentační sál. "V uplynulém roce zde probíhaly restaurátorské práce na části nástěnné malby, během nichž byl sál kompletně vyklizen a zakryt lešením. Monumentální prostor v srdci zámecké budovy, vysoký přes dvě patra, vyniká právě těmito nástěnnými malbami z poloviny 18. století i unikátním sedacím nábytkem s francouzskými gobelínovými potahy," uvedla Šnajdarová.
V Buchlovicích na Uherskohradišťsku pokračuje rozsáhlá rekonstrukce střech a stropů dolního zámku zahájená v roce 2023. Loni si již mohli návštěvníci prohlédnout zrestaurovaný štukový strop v Malé jídelně pro hosty a obnovený benátský lustr. "Během letošní sezony by měla být rekonstrukce kompletně hotova," uvedla mluvčí.
Do buchlovického zámeckého parku mohou zájemci od března. Letos si v něm znovu budou moci prohlédnout každoroční výstavu fuchsií. Zámecký areál bude opět hostit i tradiční Kosecké písně, Víkend otevřených zahrad nebo výstavu Růže na zámku. Nabídne též sezonní výstavy.
Projekt památkářů Po stopách šlechtických rodů si pro letošek zvolil téma Šlechta na cestách. První akcí byla zimní výstava kamélií v Květné zahradě. Do projektu se zapojí i zámek Buchlovice a hrad Buchlov. "Na Buchlově bude k vidění výstava Cesty Berchtoldů a Mitrovských po Orientu, která připomíná slavnou expedici moravských a českých šlechticů do Egypta a Núbie z poloviny 19. století. Návštěvníci uvidí originály i kopie předmětů dovezených z této cesty," uvedla Šnajdarová.
Program doplní 30. května přednáška egyptologa Pavla Onderky, speciální prohlídky s prezentací aktuálních výzkumů i vzdělávací aktivity pro děti. "Zámek Buchlovice doplní prohlídkovou trasu o osobní cestovatelské předměty manželského páru hrabat Berchtoldových," uvedla mluvčí.
Loni navštívilo památky ve správě NPÚ ve Zlínském kraji 235.891 lidí, což znamenalo meziroční nárůst o 7,9 procenta. Návštěvníků ve srovnání s předloňskem přibylo na všech čtyřech památkách. Květnou zahradu si v minulém roce prohlédlo 87.902, zámek Buchlovice 72.970, hrad Buchlov 55.584 a zámek Vizovice 19.435 lidí.