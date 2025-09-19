Studenti se setkali s profesionály napříč obory – od elektrikářů a instalatérů přes geodety až po zedníky nebo tesaře. Řadu činností si mohli sami vyzkoušet. Kromě středoškoláků se přišlo podívat i 90 žáků 8. a 9. tříd základních škol. Pro ně byla exkurze velkým zážitkem.
Už jen to, že si na začátku museli kromě reflexních vest nasadit pracovní přilby, se kterými se po stavbě pohybovali. Pak se rozdělili do menších skupinek a prošli si tři domy v různé fázi rozestavěnosti.
Nejprve to byla příprava úplných základů. Dostali do ruky geodetické přístroje a pak se posadili do kabiny bagru. Nastartovat a použít rypadlo sice nemohli, ale i tak byli někteří u vytržení z přístrojové desky s elegantní obrazovkou.
V přilehlé stavební buňce docela překvapeně sledovali, k čemu všemu se dá na stavbě využít dron. Od vyměřování stavby až po kontrolu rozestavěných domů z výšky. Ale k ovládání dronu za desítky tisíc je operátoři nepustili, což některé trochu zklamalo.
Pak následovala hrubá stavba. Zatlouct rovně velký hřebík těžkým kladivem byla fuška a pořádný randál. Zdaleka ne všem se to podařilo.
Asistující lektoři z řad řemeslníků se tím docela bavili. „Takhle se to už ale dávno nedělá, i v tesařině dnes vládne moderní technika. Co se dřív dělalo spoustu dní, máme hotovo za pár hodin,“ řekli nakonec a vytáhli mohutné hřebíkovačky, kterými hřeby do dřeva dostali za pár sekund. Jen ten hluk byl skoro stejný.
|
Řemesla nenecháme umřít, rozhodli se na Valašsku. A zapojili děti
Ani zedničině se moderní technologie nevyhnuly. Zdi se nezaměřují nataženými provázky, ale laserem. I když cihlu a zednickou lžíci je stále potřeba uchopit. I tak je ale dnešní řemeslo daleko čistější.
Ve třetím domě, kam školáci zamířili, už probíhaly dokončovací práce. Obkládání stěn, instalatérské, elektrikářské nebo podlahářské práce. Třeba řezání panelů plovoucích podlah a jejich pokládání jim šlo opravdu dobře a rychle.
Velký bagr, to je výzva
Samozřejmě někteří mladí návštěvníci stavby se místy očividně nudili a vtipkovali mezi sebou. Na druhou stranu jiné kluky to očividně bavilo, zvědavě se ptali, a pokud se do něčeho pustili, nebylo jednoduché je od práce odtrhnout, když měli vyrazit na další stanoviště.
„Je to zajímavé. Zednictví by mě sice nelákalo, ale docela mě oslovila instalatéřina,“ řekl deváťák Karel ze školy v Prakšicích.
„Dovedu si představit, že bych dělal bagristu. Je to pořádný kus, kabina nabitá moderní technikou. Taky je to opravdu hodně drahý stroj a je zajímavé ho ovládat,“ dodal jeho spolužák Dominik.
Stavební řemeslníci chybějí
„Jedná se o první akci tohoto typu v kraji a v tomto rozsahu zřejmě i v celé republice. Otevřeli jsme dveře reálné stavby pro žáky a studenty se zájmem o technické a řemeslné obory,“ vysvětlila organizátorka akce Petra Benešová z Nadačního fondu Řemeslo pomáhá.
Pokud chtějí stavební firmy studenty získat, musejí je oslovit ve věku, kdy se rozhodují o své budoucnosti. „Nápad vznikl ve školách, kam chodíme na workshopy a ukazujeme, jak funguje trh práce. Bavíme se také o možnostech uplatnění, které mají v regionu. Mnozí projevili zájem pracovat v tomto oboru a chtěli to vidět naživo,“ doplnila Benešová.
Společnostem Tradix UH a 3V&H Uherský Brod se tento nápad zalíbil a tak otevřely žákům brány rozestavěného areálu v Uherském Brodě.
|
Stavebním firmám scházejí pracovníci, mladým se do náročného oboru nechce
„Všichni víme, že stavebním řemeslům chybí lidé, zvlášť v tomto regionu. Musíme hledat nové a perspektivní zájemce do budoucna. Proto jsme spojili síly,“ přiblížil Radek Křen, šéf stavební společnosti Tradix a předseda sdružení Region 47, které spojuje firmy na Uherskohradišťsku. „Může to být vzor pro ostatní subjekty a obory v rámci celého regionu.“
Moderní stroje a digitální technologie
Zda bude snaha úspěšná, se ukáže nejdříve za pět let. „Pak snad uvidíme tyto děti na učebních oborech a na našich stavbách. Věříme, že se situace změní a mladí zase najdou k technickým oborům cestu,“ podotkl Milan Velecký z 3V&H.
„Pro nás je důležité, že to vidí v reálu. Kdysi se říkalo, že když se nebudeš učit, půjdeš na zedníka. Ale dnes na stavbě vidíte moderní stroje a digitální technologie, tablety i drony. Zdaleka to není ta dřina jako dřív. A vidíte za sebou krásnou práci,“ poukázal.
|
Postavíme si sami. Lidé už o domy na klíč tolik nestojí, chtějí ušetřit peníze
Cílem exkurze bylo ukázat mladým lidem, že stavebnictví je obor, který má smysl – je za ním vidět konkrétní výsledek, nabízí různorodou práci a stabilní budoucnost.
„Věřím, že když se žáci projdou stavbou, něco si sami vyzkouší a uvidí řemeslníky přímo v akci, může to v nich probudit zájem, který by ve třídě nikdy nevznikl,“ naznačila Benešová.