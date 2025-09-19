Jak roste dům? Studenti si zkusili práci zedníka, geodeta nebo instalatéra

Pavel Stojar
  11:12aktualizováno  11:12
Žáci základních a středních škol a učilišť z okolí Uherského Brodu se mohli podívat, jak se staví bytový dům. Exkurze nazvaná Jak roste dům aneb od výkopů po klíče se konala na stavbě domů Comenius Towers na sídlišti Olšava. Skutečná stavba se tak na jeden den stala učebnou.

Studenti se setkali s profesionály napříč obory – od elektrikářů a instalatérů přes geodety až po zedníky nebo tesaře. Řadu činností si mohli sami vyzkoušet. Kromě středoškoláků se přišlo podívat i 90 žáků 8. a 9. tříd základních škol. Pro ně byla exkurze velkým zážitkem.

Už jen to, že si na začátku museli kromě reflexních vest nasadit pracovní přilby, se kterými se po stavbě pohybovali. Pak se rozdělili do menších skupinek a prošli si tři domy v různé fázi rozestavěnosti.

Nejprve to byla příprava úplných základů. Dostali do ruky geodetické přístroje a pak se posadili do kabiny bagru. Nastartovat a použít rypadlo sice nemohli, ale i tak byli někteří u vytržení z přístrojové desky s elegantní obrazovkou.

Studenti základních a středních škol na Uherskobrodsku se v rámci akce Jak roste dům přišli podívat na stavbu bytovky v Uherském Brodě. Mohli si vyzkoušet práci zedníka, tesaře, instalatéra nebo třeba bagristy. (září 2025)
Studenti základních a středních škol na Uherskobrodsku se v rámci akce Jak roste dům přišli podívat na stavbu bytovky v Uherském Brodě. Mohli si vyzkoušet práci zedníka, tesaře, instalatéra nebo třeba bagristy. (září 2025)
Studenti základních a středních škol na Uherskobrodsku se v rámci akce Jak roste dům přišli podívat na stavbu bytovky v Uherském Brodě. Mohli si vyzkoušet práci zedníka, tesaře, instalatéra nebo třeba bagristy. (září 2025)
Studenti základních a středních škol na Uherskobrodsku se v rámci akce Jak roste dům přišli podívat na stavbu bytovky v Uherském Brodě. Mohli si vyzkoušet práci zedníka, tesaře, instalatéra nebo třeba bagristy. (září 2025)
Studenti základních a středních škol na Uherskobrodsku se v rámci akce Jak roste dům přišli podívat na stavbu bytovky v Uherském Brodě. Mohli si vyzkoušet práci zedníka, tesaře, instalatéra nebo třeba bagristy. (září 2025)
8 fotografií

V přilehlé stavební buňce docela překvapeně sledovali, k čemu všemu se dá na stavbě využít dron. Od vyměřování stavby až po kontrolu rozestavěných domů z výšky. Ale k ovládání dronu za desítky tisíc je operátoři nepustili, což některé trochu zklamalo.

Pak následovala hrubá stavba. Zatlouct rovně velký hřebík těžkým kladivem byla fuška a pořádný randál. Zdaleka ne všem se to podařilo.

Asistující lektoři z řad řemeslníků se tím docela bavili. „Takhle se to už ale dávno nedělá, i v tesařině dnes vládne moderní technika. Co se dřív dělalo spoustu dní, máme hotovo za pár hodin,“ řekli nakonec a vytáhli mohutné hřebíkovačky, kterými hřeby do dřeva dostali za pár sekund. Jen ten hluk byl skoro stejný.

Řemesla nenecháme umřít, rozhodli se na Valašsku. A zapojili děti

Ani zedničině se moderní technologie nevyhnuly. Zdi se nezaměřují nataženými provázky, ale laserem. I když cihlu a zednickou lžíci je stále potřeba uchopit. I tak je ale dnešní řemeslo daleko čistější.

Ve třetím domě, kam školáci zamířili, už probíhaly dokončovací práce. Obkládání stěn, instalatérské, elektrikářské nebo podlahářské práce. Třeba řezání panelů plovoucích podlah a jejich pokládání jim šlo opravdu dobře a rychle.

Velký bagr, to je výzva

Samozřejmě někteří mladí návštěvníci stavby se místy očividně nudili a vtipkovali mezi sebou. Na druhou stranu jiné kluky to očividně bavilo, zvědavě se ptali, a pokud se do něčeho pustili, nebylo jednoduché je od práce odtrhnout, když měli vyrazit na další stanoviště.

„Je to zajímavé. Zednictví by mě sice nelákalo, ale docela mě oslovila instalatéřina,“ řekl deváťák Karel ze školy v Prakšicích.

„Dovedu si představit, že bych dělal bagristu. Je to pořádný kus, kabina nabitá moderní technikou. Taky je to opravdu hodně drahý stroj a je zajímavé ho ovládat,“ dodal jeho spolužák Dominik.

Stavební řemeslníci chybějí

„Jedná se o první akci tohoto typu v kraji a v tomto rozsahu zřejmě i v celé republice. Otevřeli jsme dveře reálné stavby pro žáky a studenty se zájmem o technické a řemeslné obory,“ vysvětlila organizátorka akce Petra Benešová z Nadačního fondu Řemeslo pomáhá.

Pokud chtějí stavební firmy studenty získat, musejí je oslovit ve věku, kdy se rozhodují o své budoucnosti. „Nápad vznikl ve školách, kam chodíme na workshopy a ukazujeme, jak funguje trh práce. Bavíme se také o možnostech uplatnění, které mají v regionu. Mnozí projevili zájem pracovat v tomto oboru a chtěli to vidět naživo,“ doplnila Benešová.

Společnostem Tradix UH a 3V&H Uherský Brod se tento nápad zalíbil a tak otevřely žákům brány rozestavěného areálu v Uherském Brodě.

Stavebním firmám scházejí pracovníci, mladým se do náročného oboru nechce

„Všichni víme, že stavebním řemeslům chybí lidé, zvlášť v tomto regionu. Musíme hledat nové a perspektivní zájemce do budoucna. Proto jsme spojili síly,“ přiblížil Radek Křen, šéf stavební společnosti Tradix a předseda sdružení Region 47, které spojuje firmy na Uherskohradišťsku. „Může to být vzor pro ostatní subjekty a obory v rámci celého regionu.“

Moderní stroje a digitální technologie

Zda bude snaha úspěšná, se ukáže nejdříve za pět let. „Pak snad uvidíme tyto děti na učebních oborech a na našich stavbách. Věříme, že se situace změní a mladí zase najdou k technickým oborům cestu,“ podotkl Milan Velecký z 3V&H.

„Pro nás je důležité, že to vidí v reálu. Kdysi se říkalo, že když se nebudeš učit, půjdeš na zedníka. Ale dnes na stavbě vidíte moderní stroje a digitální technologie, tablety i drony. Zdaleka to není ta dřina jako dřív. A vidíte za sebou krásnou práci,“ poukázal.

Postavíme si sami. Lidé už o domy na klíč tolik nestojí, chtějí ušetřit peníze

Cílem exkurze bylo ukázat mladým lidem, že stavebnictví je obor, který má smysl – je za ním vidět konkrétní výsledek, nabízí různorodou práci a stabilní budoucnost.

„Věřím, že když se žáci projdou stavbou, něco si sami vyzkouší a uvidí řemeslníky přímo v akci, může to v nich probudit zájem, který by ve třídě nikdy nevznikl,“ naznačila Benešová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Osobní auto na D1 přejelo do protisměru, střet s dodávkou řidič nepřežil

Střet s dodávkou nepřežil v pátek před polednem pětašedesátiletý řidič osobního auta na silnici II/602 poblíž sjezdu z dálnice D1 u Kývalky. Dva lidé cestující ve větším voze se zranili, záchranáři...

19. září 2025  13:02

Lidé v Humpolci chtějí psí hřiště a dřevěné hrací prvky v přírodě

Rovný milion korun vyhradila humpolecká radnice na uskutečnění projektů, jež lidé navrhnou do participativního rozpočtu. Nápady na zlepšení prostředí města letos místní zasílali podruhé – a sešlo se...

19. září 2025

Adastra získala status Databricks Elite Partner. Urychluje inovace postavené na umělé inteligenci

19. září 2025  12:55

Pražané mají zájem o preventivní vyšetření v „tunelu“, bez žádanky to ale nejde

V posledních letech podle lékařů stoupá zájem Pražanů o preventivní vyšetření prostřednictvím magnetické rezonance. Včasný záchyt nádoru totiž znamená nejšetrnější léčbu a nejvyšší šanci na úplné...

19. září 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Zlíně odchovali mládě zoborožce přilbového, hnízdící samice má zvláštní zvyk

Ve zlínské zoologické zahradě oslavují. Jako první česká zoo odchovali mládě pestrého ptáka zoborožce přilbového. Rodičovský pár i mládě mohou návštěvníci vidět ve voliéře u Zátoky rejnoků. V...

19. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí včetně úředníků

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou...

19. září 2025  12:32

Ostrava zakládá energetickou agenturu pro snížení nákladů na energie

Město Ostrava bude mít novou městskou společnost - Městskou energetickou agenturu Ostrava. Jejím cílem bude snižovat náklady na energie prostřednictvím měření...

19. září 2025  10:49,  aktualizováno  10:49

Svatého Václava na Vysočině připomenou poutě, koncerty i městské slavnosti

Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči na Jihlavsku nebo v Počátkách na...

19. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Program Talent: 22 projektů mladých novinářů a novinářek získalo podporu. NFNZ a Syndikát novinářů ČR rozdělily více než 1 milion korun

19. září 2025  12:28

Nová ambulance v Horažďovicích pomůže seniorům s vícečetnými onemocněními

Geriatrickou ambulanci pro pacienty od 65 let s vícečetnými onemocněními a pro všechny seniory nad 75 let otevře od října Horažďovická nemocnice ze skupiny...

19. září 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně
Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně

Chcete si užít den plný zábavy, smíchu a dobrodružství, a to za každého počasí? Vypravte se do BRuNO Family Parku v Brně, kde se zabaví malí i...

Nová lávka, která v Blansku překlene řeku Svitavu, vyjde levněji

Nová lávka pro pěší, která v Blansku překlene řeku Svitavu, vyjde levněji. Město předpokládalo, že bude stát přes 22 milionů korun, zakázku se ale podařilo...

19. září 2025  10:41,  aktualizováno  10:41

Stiebel Eltron uvádí novou generaci tepelných čerpadel hpnext s vyšší účinností, tichým provozem a ekologickým chladivem

19. září 2025  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.