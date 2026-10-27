Strany mířící do koalice ve Zlíně budou jednat ve středu, chtějí odblokovat pat

Vyjednávání o koalici ve Zlíně bude pokračovat ve středu dopoledne. Sejdou se všechny subjekty, které míří do společné koalice, tedy trojblok ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem a Piráti, a hnutí STAN a Zlín 21. ČTK to dnes řekla lídryně STAN Věra Stojar. V zastupitelstvu s 41 členy by tato koalice měla 29 křesel, z nich 12 připadá na trojblok. Půjde o první společné setkání od neděle, kdy se jednání zadrhla na rozdělení mandátů v městské radě. Hnutí STAN a Zlín 21 nabídla trojbloku čtyři křesla z 11, trojblok jich chce pět.
Zástupci STAN i Zlín 21 poté, co se jednání zasekla, uvedli, že chtějí oslovit i jednotlivé subjekty v trojbloku. Členové trojbloku to však odmítli a uvedli, že budou jednat pouze společně. Pozici primátora si trojblok nenárokuje, měla by připadnout STAN či Zlínu 21. Vítězné hnutí ANO je zatím stále mimo koaliční vyjednávání.
"Pozvali jsme strany trojbloku na setkání hnutí STAN a Zlín 21, abychom hledali cestu na odblokování patu, který vznikl. Je třeba nalézt řešení dobré pro Zlín," řekla dnes Stojar. "Na jednání se STAN a trojblokem jdeme se snahou hledat řešení. Jen tak můžeme najít nejlepší cestu pro změnu v řízení města, na kterou ve Zlíně čekáme," uvedl lídr Zlín 21 Čestmír Vančura.
Účast na jednání potvrdili i zástupci trojbloku. "Za trojblok potvrzujeme, že jsme pozvání k dalšímu povolebnímu jednání přijali. Věříme, že schůzka přinese posun v dosavadních jednáních a pomůže najít společné řešení. Nadále usilujeme o spolupráci bez hnutí ANO," řekl za trojblok lídr ODS Miroslav Chalánek.
Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD se dvěma zastupiteli. Hnutí ANO, jehož primátor Jiří Korec vedl město dvě volební období, je zatím mimo koaliční vyjednávání.
V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici bylo hnutí Zlín 21, STAN a SPD.