Strany upřesňují kandidátky pro obecní volby ve Zlíně, hnutí Zlín Srdcem jedná

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Strany a hnutí upřesňují podobu kandidátek pro podzimní komunální volby ve Zlíně. Většina subjektů oznámila své lídry a čela kandidátek, někteří však ještě jednají o případné spolupráci. Například nové hnutí Zlín Srdcem jedná o spolupráci se třemi subjekty, podobu společné kandidátky oznámí příští týden, řekl dnes ČTK lídr hnutí Jiří Robenek, který byl před čtyřmi lety ve zlínských komunálních volbách lídrem Pirátů. Jasno o kandidátce nemají ani Motoristé. Obecní volby budou za 100 dní, 9. a 10. října. Ve dvou senátních obvodech v kraji budou lidé vybírat i svého zástupce v horní komoře parlamentu.

Post primátora chce ve Zlíně obhájit Jiří Korec, který je lídrem kandidátky ANO. V čele kandidátky ODS bude náměstek primátora Miroslav Chalánek. Lidovci, TOP 09 a Nestraníci vytvořili koaliční kandidátku Společně pro Zlín, jejímž lídrem bude bývalý poslanec, nynější zastupitel Zlína a předseda krajského výboru lidovců Aleš Dufek (KDU-ČSL).

Lídrem kandidátky hnutí Zlín 21 bude opět podnikatel a prezident zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura. V čele kandidátky STAN je kariérní poradkyně, lektorka a předsedkyně spolku Inspirace Zlín Věra Stojar. Piráty povede zastupitel Jiří Jaroš, SPD bude mít v čele lékaře Lubomíra Nečase. Motoristé zatím ve Zlíně jméno lídra neoznámili, stejně je tomu s kandidáty do Senátu. "Zatím nemáme konečné stanovisko ke komunálu, ani k senátním volbám," řekl ČTK krajský předseda Roman Pravec.

Hnutí ANO získalo před čtyřmi lety ve Zlíně 31,97 procenta hlasů a 14 mandátů v 41členném zastupitelstvu. Druhý skončil Zlín 21 se sedmi mandáty, třetí ODS získala sedm křesel, čtvrtá SPD čtyři. Tři zastupitele má stejně jako KDU-ČSL a TOP 09 i hnutí STAN, které bylo šesté, a Piráti, kteří byli na sedmém místě. Hnutí ANO vytvořilo ve Zlíně koalici s ODS, lidovci a Piráty, v opozici je hnutí Zlín 21, SPD a STAN.

Ve Zlínském kraji budou na podzim ve dvou obvodech také senátní volby, a to v obvodu 78 Zlín a 81 Uherské Hradiště. Ve zlínském obvodu bude mandát obhajovat senátor Tomáš Goláň (ODS), který v roce 2020 porazil jako tehdejší kandidát hnutí Senátor 21 ve druhém kole senátních voleb očního lékaře Pavla Stodůlku, jenž kandidoval za Nezávislé. Letos bude kandidovat také bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík, který kandiduje jako nestraník za ANO. Nezávislým kandidátem s podporou hnutí STAN je zastupitel města Zlína i Zlínského kraje a poradce pro bezpečnost a krizové řízení Ivo Mitáček. Za SPD je kandidátem Nečas, který je také lídrem kandidátky do zlínského zastupitelstva. Pod hlavičkou Stačilo! bude o hlasy voličů usilovat vydavatel Jan Doleček z KSČM. Lidovci na Zlínsku vlastního kandidáta nepostaví, podpořit plánují Goláně. Vlastní kandidáty do letošních senátních voleb ve Zlínském kraji neplánují vyslat Piráti ani TOP 09.

TOP 09 podpoří na Uherskohradišťsku Josefa Bazalu (KDU-ČSL), který tam chce obhájit post senátora. Soupeřem mu bude uherskohradišťský zastupitel Jiří Vašica, který bude kandidovat jako nestraník za ANO. Svého kandidáta chce mít také SPD. Občanští demokraté se nechystají nominovat vlastního kandidáta, stejně tak STAN. "Po důkladném zvážení jsme se rozhodli, že vlastního kandidáta nepostavíme. Krajský výbor zatím nikoho nepodpořil, ale dále o tom jednáme," uvedl krajský předseda STAN Tomáš Chmela.

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