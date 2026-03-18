Střední průmyslová škola Zlín otevřela zrekonstruovanou sportovní halu

Střední průmyslová škola Zlín dnes otevřela zrekonstruovanou sportovní halu. Hala slouží více než 50 let a rekonstrukce byla nutná, rozdělená byla do čtyř etap, řekl dnes ČTK ředitel školy Radomír Nedbal. Práce stály přes 80 milionů korun, investorem byl Zlínský kraj coby zřizovatel školy. Tělocvičnu využívají kromě studentů školy i sportovní kluby a veřejnost, například pro házenou, basketbal, volejbal či florbal.
Práce začaly v roce 2021, poté se kvůli pandemii covidu posunuly. "Zrekonstruovalo se prakticky všechno, zůstaly tady holé zdi. Je tu nová palubovka, obložení stěn, zateplila se budova. Pořídila se klimatizace, která umožní používání haly v letních měsících, což dřív nebylo možné," uvedl ředitel. Nové jsou také rozvody vody i elektřiny či osvětlení. Hala nabízí modernizované házenkářské hřiště, malý sál pro gymnastiku či basketbalové koše. Modernizované je také zázemí, včetně šaten, kabinetů učitelů i parkoviště u haly.
Škola má zhruba 900 žáků a asi 100 zaměstnanců. Halu dopoledne využívá škola, v odpoledních hodinách a o víkendech sportovní kluby i veřejnost. V roce 2028 bude Zlínský kraj hostit olympiádu dětí mládeže. "S touto halou počítáme jako jedním ze sportovišť, kde se bude odehrávat část programu," uvedl krajský radní Miroslav Zemánek (TOP 09).
"Do našich středních škol investujeme průběžně. Jen v letošním roce nás čekají projekty v hodnotě téměř 450 milionů korun," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).