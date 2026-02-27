„Snažíme se zajistit finance, kde se dá. Budeme muset dát něco z obecního rozpočtu, snažíme se o dotaci z kraje a nějaké finance máme přislíbené i od arcibiskupství. I v případě, že bychom s žádostmi byli stoprocentně úspěšní, nebude to stačit,“ vysvětlil starosta obce Radim Krsička.
„Proto se obracíme na veřejnost, rodáky, patrioty i milovníky památek s prosbou o finanční dar,“ doplnil.
Stavba s věží vysokou přes 33 metrů byla dokončena v roce 1908 v novorománském stylu a o dva roky později vznikla samostatná stříbrnická farnost. Kostel dostal poměrně neobvyklou modrou fasádu, která ale vychází z náboženské symboliky, kdy modrá a bílá jsou tradičními barvami Panny Marie.
Stříbrnice tehdy patřily do buchlovského panství Leopolda Berchtolda, politika a státníka, který byl za Rakousko-Uherska ministrem zahraničí a velvyslancem v Rusku.
Nezbytná rozsáhlá rekonstrukce celé budovy rozdělená na tři etapy začala už před sedmi lety opravou věže kostela. Tehdy se podařilo získat evropskou dotaci v rámci programu přeshraniční spolupráce. V další etapě byla naplánovaná rekonstrukce střechy a v poslední oprava fasády.
Teď už je ale střecha v havarijním stavu, zatéká do ní a hrozí nevratné poškození interiérů i samotné konstrukce krovů. Na podzim se sice podařilo udělat drobné opravy, ale to je jen velmi krátkodobé řešení. „Dostali jsme se do bodu, kdy to nesnese další odklad,“ zdůraznil starosta Krsička.
Oprava střechy má stát dva miliony korun
Předpokládané náklady na opravu se odhadují na dva miliony korun. Na kraji usiluje obec o získání individuální dotace ve výši jednoho milionu korun. Zatím se touto žádostí radní nezabývali a měli by ji mít na programu na některém z dalších zasedání.
Sama obec by mohla z rozpočtu uvolnit přibližně půl milionu korun. Další prostředky by mohla získat od Arcibiskupství olomouckého, pod které stříbrnická farnost spadá a které je majitelem nemovitosti. Vhodný dotační státní nebo unijní program obec nenašla.
„Není to náš majetek, takže bychom do něj neměli investovat. Ale my k tomu přistupujeme tak, že jde o dominantu obce, naši předkové dokázali kostel vlastními silami postavit za neuvěřitelný jeden rok, to byl v té době malý zázrak. A my teď stojíme před výzvou jej zachránit, protože to není jen sakrální stavba, ale také symbol identity Stříbrnic a hrdosti jejich obyvatel,“ poukázal starosta.
Už v minulosti místní svůj vztah k této dominantě prokázali. Během první světové války musely tři zvony posloužit k válečným účelům. Po jejím skončení si z vlastních prostředků pořídili nové. O dva z nich přišli v průběhu druhé světové války a i ty později sami nahradili.
Starosta věří, že práce na opravě střechy se podaří nastartovat v letošním roce a příští roky by mohly pokračovat opravou fasády.
