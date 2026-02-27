Unikátní modrý kostel potřebuje opravu, hrozí nevratné poškození. Peníze ale chybí

Jana Fuksová
  9:02aktualizováno  9:02
Je dominantou celého regionu, kterou nelze přehlédnout. Netypický kostel svatého Prokopa s modrou fasádou se tyčí nad obcí Stříbrnice na Uherskohradišťsku a padne do oka každému řidiči, který tudy projíždí, ať už ve směru na Buchlovice, nebo na Kyjov. Střecha už ale nutně potřebuje opravu, na kterou není dostatek financí. Obec proto vyhlásila veřejnou sbírku.

Kostel svatého Prokopa s modrou fasádou se tyčí nad obcí Stříbrnice od roku 1908, kdy byl v novorománském stylu postaven. (únor 2026) | foto: Stříbrnice

„Snažíme se zajistit finance, kde se dá. Budeme muset dát něco z obecního rozpočtu, snažíme se o dotaci z kraje a nějaké finance máme přislíbené i od arcibiskupství. I v případě, že bychom s žádostmi byli stoprocentně úspěšní, nebude to stačit,“ vysvětlil starosta obce Radim Krsička.

„Proto se obracíme na veřejnost, rodáky, patrioty i milovníky památek s prosbou o finanční dar,“ doplnil.

Stavba s věží vysokou přes 33 metrů byla dokončena v roce 1908 v novorománském stylu a o dva roky později vznikla samostatná stříbrnická farnost. Kostel dostal poměrně neobvyklou modrou fasádu, která ale vychází z náboženské symboliky, kdy modrá a bílá jsou tradičními barvami Panny Marie.

Tečovický kostel pamatuje středověk. Nyní získá novou šindelovou střechu

Stříbrnice tehdy patřily do buchlovského panství Leopolda Berchtolda, politika a státníka, který byl za Rakousko-Uherska ministrem zahraničí a velvyslancem v Rusku.

Nezbytná rozsáhlá rekonstrukce celé budovy rozdělená na tři etapy začala už před sedmi lety opravou věže kostela. Tehdy se podařilo získat evropskou dotaci v rámci programu přeshraniční spolupráce. V další etapě byla naplánovaná rekonstrukce střechy a v poslední oprava fasády.

Teď už je ale střecha v havarijním stavu, zatéká do ní a hrozí nevratné poškození interiérů i samotné konstrukce krovů. Na podzim se sice podařilo udělat drobné opravy, ale to je jen velmi krátkodobé řešení. „Dostali jsme se do bodu, kdy to nesnese další odklad,“ zdůraznil starosta Krsička.

Oprava střechy má stát dva miliony korun

Předpokládané náklady na opravu se odhadují na dva miliony korun. Na kraji usiluje obec o získání individuální dotace ve výši jednoho milionu korun. Zatím se touto žádostí radní nezabývali a měli by ji mít na programu na některém z dalších zasedání.

Sama obec by mohla z rozpočtu uvolnit přibližně půl milionu korun. Další prostředky by mohla získat od Arcibiskupství olomouckého, pod které stříbrnická farnost spadá a které je majitelem nemovitosti. Vhodný dotační státní nebo unijní program obec nenašla.

Věž vizovického kostela má problémy se statikou, zpevní ji ocelová lana

„Není to náš majetek, takže bychom do něj neměli investovat. Ale my k tomu přistupujeme tak, že jde o dominantu obce, naši předkové dokázali kostel vlastními silami postavit za neuvěřitelný jeden rok, to byl v té době malý zázrak. A my teď stojíme před výzvou jej zachránit, protože to není jen sakrální stavba, ale také symbol identity Stříbrnic a hrdosti jejich obyvatel,“ poukázal starosta.

Už v minulosti místní svůj vztah k této dominantě prokázali. Během první světové války musely tři zvony posloužit k válečným účelům. Po jejím skončení si z vlastních prostředků pořídili nové. O dva z nich přišli v průběhu druhé světové války a i ty později sami nahradili.

Starosta věří, že práce na opravě střechy se podaří nastartovat v letošním roce a příští roky by mohly pokračovat opravou fasády.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Na Matějské pouti si za dvacku ustřihnete penis. Kolik letos stojí atrakce nebo cukrová vata?

Matějská pouť 2026 na pražském Výstavišti. Kolo štěstí. Kupodivu lze platit i...

Než se otevřely hranice do západního světa, nahrazovala každoroční Matějská pouť do jisté míry vídeňský Prátr. Na té letošní jsme prozkoumali atrakce, občerstvení a také ceny. Když se na slavnou pouť...

27. února 2026

Stylové ubytování na hradě. Most plánuje exkluzivní hotel v areálu Hněvína

Hrad Hněvín, který stojí na kopci na okraji Mostu.

Po nedávném otevření restaurace na hradě Hněvín plánuje město Most další etapu rekonstrukce tamního areálu. Jejím cílem je vybudování malého exkluzivního hotelu. Výše celkové investice či termín...

27. února 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Legendární Mireille Mathieu naposledy v Praze? V Kongresovém centru zazní největší hity

Legenda francouzského šansonu Mireille Mathieu

Francouzská šansoniérka Mireille Mathieu se vrací do města, ke kterému má dlouhodobě blízký vztah. V Praze vystoupí 3. a 4. března 2026 v Kongresové centrum Praha s programem nazvaným „Goodbye My...

27. února 2026  8:47

Vozovky na Vsetínsku mohou v lesních úsecích namrzat, sjízdné jsou s opatrností

ilustrační snímek

Vlhké a mokré vozovky na Vsetínsku mohly dnes ráno v zastíněných lesních úsecích při poklesu teplot namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ostatní...

27. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přijde zámek Hrubý Rohozec o většinu mobiliáře? Soud rozhodne o jeho vydání

Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)

Rozsudek v části restituční kauzy Walderode v pátek vynese Okresní soud v Semilech. Verdikt rozhodne o osudu části mobiliáře zámku Hrubý Rohozec, o který se soudí dědička rodu Des Fours Walderode s...

27. února 2026  8:42

Recidiva nehrozí. Soud projedná ukončení léčby prvního českého teroristy Baldy

Krajský soud v Praze řeší kauzu penzisty Jaromíra Baldy, který zavinil nehodu...

Návrh na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy bude v pátek na veřejném zasedání projednávat Okresní soud v Mladé Boleslavi. Senior byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za...

27. února 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Společnost QCY oznamuje brzké uvedení modelu Track S10 na trh: uvolněte svůj plný potenciál

27. února 2026  8:22

Huawei představuje v Madridu nejmodernější inovace se zaměřením na běžecké hodinky

27. února 2026  8:13

Dvouválcový Pionýr i závodní Babetta Motomax představí na veletrhu Motocykl 2026

27. února 2026  7:55

Středověk, nebo moderna? Ve městě se přou, zda schovat auta pod obří náměstí

Radní David Beke upozorňuje, že se Jihlava snaží v moderní době fungovat v...

Masarykovo náměstí v Jihlavě čeká největší proměna za poslední půlstoletí. První etapa rekonstrukce podle vítězného návrhu architekta Miroslava Cikána se nezadržitelně blíží. Jenže pod povrchem...

27. února 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výstava králíků v České Lípě

ilustrační snímek

Českolipský Český svaz chovatelů zve v sobotu do výstavní haly v Liberecké ulici na prodejní výstavu králíků.

27. února 2026  7:23

O víkendu můžete vidět Krysáky i korunovační klenoty, zemědělské muzeum zve na ovčí vlnu

Jehňata paterčata se narodila na statku ve Vrchovinách u Nového Města nad...

Přemýšlíte, co dělat o víkendu? Podívejte se na naše tipy, určitě si z nich něco pro sebe vyberete.

27. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.