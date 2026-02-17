Operační důstojník přijal na lince tísňového volání policie informaci od pracovníka příslušného úřadu o tom, že někdo neoprávněně a bez povolení příslušného úřadu pokácel na území města Zlína několik kusů vzrostlých listnatých stromů.
Na místo vyrazila policejní hlídka a po zjištění bližších okolností také policisté z oddělení hospodářské kriminality.
„Zjistili, že neznámý pachatel v části Zlína Boněcké paseky v blízkosti ulice Mařinková pokácel na území o rozloze asi tisíc metrů čtverečních celkem 16 stromů – jasany, lípy a habry. Část pokácených stromů si přivlastnil a z místa odvezl,“ přiblížila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Majetková škoda, kterou městu svým jednáním způsobil, činí minimálně 100 tisíc korun. Za krádež a poškození cizí věci hrozí pachateli až dvouleté vězení.
Policie teď žádá veřejnost o pomoc při pátrání po pachateli nebo pachatelích těchto trestných činů.
„Pokud jste v období asi jednoho měsíce, od 15. ledna do 12. února, viděli na daném místě pohyb těžké techniky nebo podezřelých osob, ozvěte se na linku tísňového volání policie – 158 nebo přímo vyšetřovatelce na telefon 974 666 355,“ upřesnila mluvčí.