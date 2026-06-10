Student zlínské univerzity uspěl s kolekcí FARO Furniture v designérské soutěži

Student ateliéru Produktový design Fakulty multimediálních komunikací (FMK) zlínské univerzity Šimon Valovič uspěl se svou kolekcí FARO Furniture v soutěži SIT Furniture Design Award 2026. Soutěž každoročně oceňuje nejzajímavější realizace a návrhy nábytku z celého světa, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková.
"Šimon Valovič byl prvním studentem, který se do mezinárodní soutěže přihlásil prostřednictvím fakultní výzvy FMK Design Select, a zároveň se stal prvním studentem, který díky této iniciativě dosáhl ocenění na mezinárodní úrovni," uvedla mluvčí. Program FMK Design Select vznikl s cílem podporovat studenty při přihlašování jejich prací do mezinárodních soutěží. Fakulta pomáhá s výběrem vhodných soutěží, konzultacemi i úhradou registračních poplatků, které bývají pro studenty často překážkou.
"Mám velkou radost, že právě Šimon je prvním studentem, který díky FMK Design Select dosáhl mezinárodního ocenění. Potvrzuje se, že podpora přihlašování do prestižních soutěží má smysl a může studentům otevřít dveře k dalším profesním příležitostem," uvedla Jitka Alexová, která na FMK stojí za vznikem a rozvojem programu FMK Design Select.
Inspirací pro kolekci FARO Furniture byly barvy a motivy tradičních portugalských dlaždic azulejos, jejichž charakteristické prvky autor převedl do funkčních a odolných objektů určených pro využití v interiéru i exteriéru. "Úspěch v projektu FARO Furniture pro mě znamená mnohem víc než jen profesionální ocenění – je potvrzením, že cesta, kterou jsem se vydal, má smysl. Jsem upřímně vděčný Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Fakultě multimediálních komunikací za podporu a příležitosti, které mi pomohly tohoto úspěchu dosáhnout. Každá taková zkušenost mě posouvá vpřed nejen v kariéře, ale i v osobním přesvědčení o tom, co dělám," uvedl Valovič.
Další výzva programu FMK Design Select bude na podzim. Fakulta podporuje další studentské projekty přihlášené do různých soutěží.