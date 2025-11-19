Ze všech krajů diskutovali o závislostech nejvíce středoškoláci ve Zlíně

Studenti ze Zlínského kraje se vůbec nejvíce z republiky věnovali závislostem, o kterých mluvili zástupci hned pěti středních škol. Konference, která se uskutečnila na půdě zlínské Univerzity Tomáše Bati, zároveň zaznamenala nejvyšší účast v republice v počtu 160 diváků.
„Z mého pohledu se sice zabýváme hodně tím, jak náročná je závislost na alkoholu pro závislého člověka, ale málo už se mluví o tom, co závislost dělá s jeho blízkým okolím, s rodinou a dětmi. Přitom je to závažné téma, se kterým mám i osobní zkušenost, kdy můj strýc byl několik let závislý na alkoholu,“ uvedla svůj příspěvek Karolína Nedbalová z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž.
O závislostech a o tom, jak dopadají na finance, diskutovali i studenti Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické z Uherského Hradiště, Střední odborné školy Luhačovice nebo Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Uherském Brodě.
Připomínali kromě alkoholu, drog a gamblingu také nikotin, sociální sítě, jídlo nebo třeba nakupování.
„Je to zajímavé, že v každém regionu převažují jiná témata. Například v Ústí nad Labem mezi studenty nejvíce rezonovala svoboda slova, tady jde zase o závislosti. Vypadá to, že na studentech v tomto kraji se otázka alkoholu odráží, že je to zajímá, že vnímají, že se tady považuje za něco normálního,“ komentovala Jiřina Faloutová, ředitelka organizace Dělej, co tě baví, která projekt pro všechny kraje organizuje.
Alkohol jako příliš tolerovaná droga
Studenti upozorňovali na to, že alkohol je v Česku poměrně tolerovanou a všude dostupnou drogou a patří například k tradicím jako jsou hodové slavnosti. Zároveň připomněli, že mladí lidé se dnes k různým drogám mohou dostat poměrně snadno.
„Podle průzkumu, který jsem dělala, a ve kterém odpovídalo 210 studentů, se 90 procent z nich setkalo s někým, kdo podlehl některé ze závislostí. Až 33 procent respondentů utrácí za cigarety a nikotinové sáčky. A většina dotázaných si myslí, že ve školách by se mělo více mluvit o závislostech,“ přiblížila jedna ze studentek uherskobrodské školy.
„Dnešní generace mladých lidí nemá problém se dostat k elektronické cigaretě nebo k nikotinovým sáčkům, a objevuje se to opravdu hodně. A to je špatně,“ zmínila Natálie Krátká z uherskohradišťské školy.
Desetiminutové prezentace
Studenti představili své příspěvky většinou v týmech a na prezentaci před zaplněným sálem měli obvykle deset minut. Na to pak navázal dotazník a otevřená diskuse s odborníky z Poradenského a krizového centra Zlín, Národní protidrogové centrály, Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín nebo krajských koordinátorů prevence.
„Alkohol je za mne velmi nebezpečný a přitom velmi akceptovaný. Člověk, který nepije, je vnímaný jako divný, alkohol je součástí naší kultury. Vnímám to jako velký problém a nevím, jak tomu efektivně čelit,“ konstatoval při diskusi Tadeáš Čech z kroměřížského gymnázia.
Studenti se dotazovali i na závislost na kofeinu, odborníci zase radili, na koho se v případě potíží obrátit a jak si říct o pomoc na správném místě.