Studenti z Uherského Hradiště a Trenčína se budou učit tradičním řemeslům

Studenti uměleckých škol z Uherského Hradiště a Trenčína se budou učit tradičním řemeslům. Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště a Škola umeleckého priemyslu Trenčín připravily projekt Tradice a design bez hranic, který propojí mladé designéry a nabídne jim možnost učit se řemesla v praxi. ČTK to dnes sdělila mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
"Tradiční řemesla a výtvarné techniky jsou důležitou součástí našeho kulturního dědictví, ale v posledních letech se z výuky postupně vytrácejí i kvůli klesajícímu zájmu o řemeslné obory. Právě proto považujeme za důležité nabídnout studentům možnost tyto dovednosti poznat a propojit je s moderním designem. Tento projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci škol na obou stranách hranice a pomáhá nejen rozvíjet odborné schopnosti mladých lidí, ale také zachovat tradiční techniky pro další generace," uvedla krajská radní Jindra Mikuláštíková (ANO).
Projekt potrvá do února příštího roku, zapojí se do něj zhruba 60 studentů grafického a oděvního designu z obou zemí. Čekají je čtyři pětidenní workshopy v Česku i na Slovensku, zaměřené budou například na tkaní, plstění, modrotisk nebo litografii. Součástí programu budou také návštěvy odborných pracovišť, muzeí a přednášky. Studenti představí výsledky své práce na výstavách v Uherském Hradišti a Trenčíně.
"Spolupráce škol reaguje na dlouhodobý problém, jednotlivé instituce nemají dostatek kapacit ani odborníků, aby dokázaly uchovat všechny tradiční techniky samostatně. Sdílení know-how je tak klíčové pro jejich zachování," uvedla mluvčí.