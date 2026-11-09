Studenti zlínské univerzity chystají happening na podporu veřejnoprávních médií

Studenti zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) připravili na úterý další akci na podporu veřejnoprávních médií. V budově Fakulty multimediálních komunikací (FMK) se uskuteční happening na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) Média nedáme! Roli bude hrát i hudba a tanec, řekla dnes ČTK studentka ateliéru Audiovizuální tvorba FMK a jedna z organizátorek Emma Marková. Studenti se minulý týden také připojili k protestní stávce na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií.
"Média nedáme pro nás není jen slogan. Je to klíčová věc pro fungování naší demokracie a z tohoto důvodu pokračujeme v těchto aktivitách. Důležité je protestovat nejen stávkami a demonstracemi, proto při úterním happeningu bude roli hrát i hudba a tanec, chceme zvolit jinou formu," uvedla Marková. Studenti ateliéru Audiovizuální tvorba na akci zvou celou fakultu i další studenty. Chtějí také natočit video na podporu ČT a ČRo. Happening bude v 16:36 v budově FMK.
Studenti reagují na vládní návrh na zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování ČT a ČRo pod státní rozpočet. "Plánujeme v aktivitách pokračovat, jestli se přístup vlády k dané věci nezmění," uvedla Marková. Vládní plán, který ČT a ČRo zároveň ubere peníze, čelí kritice od opozičních poslanců, ale také od rektorů vysokých škol, od církví, divadel i dalších kulturních institucí. Vládní politici návrh obhajují, odmítají například argument, že změna financování ohrozí nezávislost veřejnoprávních médií.
Minulý týden v úterý podpořily veřejnoprávní média v centru Zlína stovky lidí. Před rektorátem UTB se sešli zejména studenti univerzity i středních škol a pedagogové. U blízké lavičky Václava Havla bylo setkání, které zorganizovala iniciativa pracovníků ČT a ČRo Veřejnoprávně.