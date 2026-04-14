Studenti zlínské univerzity se podílejí na vývoji limitované edice kaší

Studenti zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) se podílejí na vývoji limitované edice kaší. Studenti Fakulty technologické vyvíjejí nové příchutě, pracují s různými surovinami, testují kombinace a hledají optimální složení. Studenti Fakulty multimediálních komunikací navrhují obaly. Projekt, který umožňuje studentům zažít reálný vývoj produktu, dnes představili v laboratořích univerzity. Vzniká ve spolupráci se slušovickou společností Topnatur. Firma bude na podzim slavit 30 let od svého založení a pro limitovanou edici vybere tři nové příchutě, řekl dnes novinářům vedoucí marketingového oddělení firmy Marek Kos, který je absolventem UTB.
Studenti vyvíjeli receptury pro rýžové, ovesné i kaštanové kaše. Vzniklo přes 20 kombinací, například s kokosovým cukrem, jedlými květy, kávou, dýňovými semínky, mrazem sušenou dýní, pomerančem, jahodou či mangem.
"Studenti pracují nejenom s modelací surovinové skladby, ale také s cenovým profilem. Když připraví příslušnou recepturu, tak si zároveň spočítají i náklady na to, jakým způsobem výrobek bude potom prodejný a zda obstojí na trhu v rámci konkurence. Pracují s náklady na suroviny, na obaly, obalové materiály, mzdy, režie, všechno už tam mají započítané a setkávají se s realitou, že ne vždy kaše, která má nádhernou surovinovou skladbu, může být třeba i prodejná na trhu nebo konkurenceschopná," uvedla Daniela Sumczynski z Ústavu analýzy a chemie potravin Fakulty technologické.
Studenti se snažili vymyslet nové příchutě kaší. "Snažili jsme se nakombinovat nějaké příchutě, které k sobě půjdou a bude to i lákavé pro zákazníky. Líbila se mi možnost to vyzkoušet, protože něco třeba vypadá v hlavě strašně dobře, ale jakmile se to dá dohromady, tak to prostě k sobě nejde. Bavilo mě pracovat například s citrusy, protože na trhu nejsou žádné takové kyselkavé příchutě, které by byly osvěžující," uvedla studentka Lucie Hofírková. Vznikly například i kořeněné kaše.
Ve firmě, která vyrábí doplňky stravy i výrobky zdravé výživy, patří kaše k hlavnímu sortimentu. Firma nabízí zhruba dvě desítky kaší. U příležitosti výročí společnosti vznikl nápad na výroční sérii kaší. "Když se do toho zapojí mladá krev, můžou vzniknout kombinace, které by nás nenapadly," uvedl Kos. Firma zřejmě využije nejen tři vybrané příchutě, ale i další varianty. "Budou nám předány, abychom si je případně modifikovali nebo upravili, kdybychom tam chtěli přidat nějaký zdravotní benefit. Dá se použít například kolagen, vitaminy a tak dále," uvedl Kos.
Do spolupráce se zapojili i studenti Ateliéru grafického designu Fakulty multimediálních komunikací, kteří navrhují obaly. "Pro studenty je to zásadní zkušenost. Musí respektovat legislativní pravidla, pracovat s technickými omezeními typu tisku a zároveň vytvořit vizuál, který obstojí v konkurenčním prostředí," uvedl Kos.