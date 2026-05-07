Sucho ničí zemědělcům plodiny. Kraj vyhlásil mimořádné opatření kvůli požárům

Milan Libiger
  10:42aktualizováno  10:42
Letošní rok je zatím málo deštivý, což už začínají na svých plodinách pozorovat zemědělci. V některých oblastech Zlínského kraje je půda suchá natolik, že odumírají odnože jařin, zejména jarních ječmenů. Situace je špatná zejména na Vsetínsku, kde sucho hrozí více než například na Uherskohradišťsku.
Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko přístupném terénu jim pomáhal i vrtulník. (4. května 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

„Bohužel je vody málo. Příroda jí potřebuje na jaře dramaticky více než na podzim. A teď prostě chybí,“ všiml si ředitel družstva Agrotech Poličná na Vsetínsku Jindřich Šnejdrla. „Navíc se dostává do květu řepka, což může být problém,“ doplnil.

Z každého obilného semena, které vzklíčí, vyroste kromě hlavního stébla až pět odnoží. A v místech, kde je lehčí půda, která nedrží tolik vlhkosti, začínají odumírat.

Zlínský kraj vyhlásil od 6. května období nepříznivých klimatických podmínek. Reaguje tak na opakované požáry, extrémní sucho i nepříznivou předpověď počasí.
Pro obyvatele to znamená, že nemohou rozdělávat oheň v přírodě, používat otevřený oheň na volném prostranství, spalovat hořlavé látky nebo používat pyrotechniku. V lesích, na polích a lukách se také nesmí spalovat klestí nebo rozdělávat oheň při práci v lese.
Při historických událostech, které se budou v kraji konat, musejí organizátoři přijmout protipožární opatření například u parních lokomotiv.
„V kraji máme velké sucho, lesy jsou suché a vyprahlé, na lukách máme praskliny. Ani výhled počasí není příznivý a srážky, které byly avizovány na čtvrtek, se nepotvrdily. Chceme předejít škodám na zdraví občanů, majetku i životním prostředí a šetřit síly hasičů,“ přiblížil hejtman Radim Holiš.
Lidé a firmy, kteří hospodaří v lesích, mohou provádět jen nezbytné práce bez použití otevřeného ohně. Musejí také zajistit příjezdové cesty k lesům a zdrojům vody, které jsou určené k hašení požárů.
„Situace je opravdu vážná. Požáry z poslední doby jsou většinou bez zranění, nejsou ani velké škody, ale nasazení je enormní. Je problém dostat na místo požáru vodu, je to fyzicky náročné, vyčerpávající a naprosto zbytečné,“ sdělil šéf krajských hasičů Vít Rušar.
Od začátku dubna evidují hasiči v kraji 45 požárů ve volné přírodě. Poslední z nich byl vyhlášený v neděli v obci Brusné a zlikvidovaný byl až v úterý večer. Tento požár byl zatím nejzávažnější, platil při něm třetí stupeň požárního poplachu a na místě se vystřídalo 58 jednotek.

„O to můžou být výnosy nižší. O kolik, se teď těžko říká. Každopádně to není ideální stav,“ nastínil Šnejdrla.

Podle něho zatím rostliny nezasychají, takové sucho zase není. Nicméně vláha může chybět v dalším období.

„Zatím říkáme, že to není úplně kritické, ale může nastat problém s úrodou,“ obává se ředitel kroměřížského Agrodružstva Postoupky Jiří Šírek. „Březen byl na srážky špatný, i v dubnu málo pršelo. Sněhu bylo u nás minimum,“ shrnul.

„Bylo to poznat už při jarní sklizni zeleného žita na krmení pro dobytek. Nelze říci, co přesně způsobil hraboš a co sucho, ale výnos je asi o 30 procent nižší,“ sdělil ekonom společnosti Zámoraví v Břestu na Uherskohradišťsku Martin Gabrhelík, jenž je předsedou Agrární komory Zlínského kraje.

Podle něho se odnože objevují později a je jich méně, což bude zřejmě znamenat celkový nižší výnos. „Každý říká, že budeme zdražovat, ale není to na nás. Řídí to trh, cenu neurčujeme my,“ upozornil Gabrhelík. „Bylo by dobře, kdyby více zapršelo.“

Vláhu by potřebovalo nejen obilí, ale i kukuřice a cukrovka. Podle Šírka je proto otázka, jak vzejdou.

„Doufám, že to příroda v květnu napraví, abychom měli úrodu,“ přeje si.

Zemědělci by uvítali dlouhodobější a souvislejší déšť víc než krátkodobý přívalový, který by půda nedokázala tak dobře pojmout.

Situace je v různých částech republiky odlišná.

„Ve srovnání s uplynulým týdnem odchylka sucha od obvyklého stavu výrazně stoupla a téměř na celém území Česka je pozorováno sucho, převážně výrazné,“ uvádí portál InterSucho o suchu v povrchové půdě do hloubky 40 centimetrů.

Pokud jde o hloubku do jednoho metru jsou některá místa kraje v normálu, jako třeba části Uherskohradišťska, Vsetínsko je ale zasaženo výjimečným až extrémním suchem. Celkově je různou úrovní sucha zasažený téměř celý kraj.

4. května 2026

