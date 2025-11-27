Supermarkety budou opět platit vyšší daň. Peníze půjdou třeba na komunikace

Stejně jako minulý rok i letos hodlá zavést valašskomeziříčská radnice vyšší daň z nemovitosti. V roce 2024 začali ve Valašském Meziříčí vybírat vyšší daň z nemovitosti od supermarketů, díky čemuž si městská pokladna polepšila o přibližně tři miliony korun. Vyhláška ale platila jen jeden rok.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Radnice ji zrušila, protože mohla být diskriminační. Letos pracovala na opatření obecné povahy, které vyšší zdanění obchodních řetězců od příštího roku opět zavádí. Podle starosty Roberta Stržínka už v takové formě, aby to nemohlo být napadnutelné.

„Opatření obecné povahy jsme v této věci vydávali nadvakrát, záměr v dubnu a finální verzi v červnu, aby se k němu mohly všechny dotčené subjekty vyjádřit,“ nastínil Stržínek.

Proti opatření, které se týká osmi nákupních center, se podle něj ozval pouze Lidl, jehož připomínky město vypořádalo.

Valašské Meziříčí hledá cestu, jak více zdanit velká nákupní centra

„U zvýšeného koeficientu této daně se nezaměřujeme na právní subjekty, ale na konkrétní nemovitosti, jejichž provozováním dochází k nadměrnému zatěžování veřejné infrastruktury,“ doplnil.

Město zvýšilo místní koeficient, z něhož se daň vypočítává, ze dvou na pět. Důvodem je, že kvůli obchodním centrům je ve městě hustší doprava, což znamená více zatížené silnice, jejichž opravy stojí peníze, dále větší hlučnost i prašnost. „S nadměrnou dopravní zátěží je spojena celá řada negativních důsledků, které chceme alespoň částečně kompenzovat našim občanům právě prostřednictvím úpravy místního koeficientu pro velké obchodní zóny,“ sdělil Stržínek.

Město chce vybrané peníze vložit do údržby komunikací, výsadby zeleně či posilování městské hromadné dopravy. Daň z nemovitosti pro obyvatele zvedat nehodlá.

Příjmy z daně z nemovitosti patří městům

Daň z nemovitosti supermarketům letos zvedly ve Starém Městě a v Kroměříži. Udělali to vyhláškami, ale na základě změny plošných parametrů, nikoliv výběrem míst.

Vyhláška ve Starém Městě zvýšila koeficient z 1,5 na 2,5 u komerčních prostor, jejichž prodejní plocha zabírá více než její polovinu. Město tak chce získat šest milionů korun.

V Kroměříži vyhláškou zdanili i výrobní areály a kanceláře. Zavedli místní koeficient 2, přičemž dosud tam nebyl žádný. Příjmy z daně z nemovitosti patří výhradně městům, zvyšováním základního parametru ji ale ovlivňuje také stát.

