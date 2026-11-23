Obřady, které se dosud konaly v obřadní síni zlínské radnice, se od ledna příštího roku dočasně přesunou do jiných prostor. Konat se budou v Kongresovém centru Zlín a multifunkčních objektech v Lužkovicích a v Kvítkové ulici. Důvodem přesunu je zahájení stavebních prací na dostavbě radnice, které potrvají přibližně dva roky, uvedla dnes zlínská radnice ve zprávě na svém webu.
Změna se týká svatebních obřadů, obřadů partnerství, jubilejních svateb i vítání občánků. "Najít vhodné náhradní prostory za obřadní síň nebylo jednoduché. Musely splňovat nejen potřebné prostorové a technické požadavky, ale také odpovídat charakteru jednotlivých obřadů a zajistit důstojné prostředí pro jejich konání," uvedl vedoucí odboru občansko-správních agend zlínského magistrátu Antonín Šrajer.
Svatební obřady, obřady partnerství a jubilejní svatební obřady se budou konat v Kongresovém centru Zlín a v multifunkčním objektu v Lužkovicích. Vítání občánků se přesune do multifunkčního objektu v Kvítkové ulici.
Město při dostavbě radnice dá zbourat dům číslo popisné deset na náměstí Míru, který sousedí s radnicí. Chátrající dům je téměř deset let vyklizený a mimo provoz, staticky je ve špatném stavu. Práce by měly začít úpravami únikových cest v hlavní budově radnice, postavené v roce 1924 podle plánů architekta Františka Gahury. Následovat bude demolice domu číslo deset a stavba nového objektu. Hotovo by mohlo být v polovině roku 2029.