Svatohubertská pouť myslivců tradičně uzavře na Svatém Hostýně poutní sezonu

Svatohubertská pouť v sobotu 17. října tradičně uzavře poutní sezonu na Svatém Hostýně na Kroměřížsku. Myslivecká pouť se na významném mariánském poutním místě uskuteční poosmadvacáté. Na Hostýně patří mezi nejnavštěvovanější. Slavnostní mši svatou bude letos sloužit olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, sdělila ČTK za organizátory Martina Mrštíková z Arcibiskupských lesů a statků v Olomouci. Patron lovců svatý Hubert má svátek 3. listopadu.
Kromě duchovního rozměru je svatohubertská pouť také přehlídkou a oslavou myslivosti. Její součástí znovu bude doprovodný program pro děti i dospělé. Pouti se každoročně účastní stovky lidí.
Pouť zahájí v 9:15 vystoupení trubačů. Okolo 10:00 se průvod účastníků přesune k obrázku svatého Huberta. Myslivci patrona poprosí o přízeň při svých aktivitách a poděkují mu za uplynulý lovecký rok. K obrázku vždy pokládají Hubertův symbol, hlavu jelena. Po krátké modlitbě průvod zamíří do svatohostýnské baziliky, kde bude mše.
Po bohoslužbě uvidí návštěvníci ukázky plemen a práce loveckých psů, sokolnické vystoupení a program lesní pedagogiky pro děti i dospělé. "Součástí pouti bude také prodejní výstava obrazů Hany Křenkové a Michaely Píchové a další prodejní stánky," uvedla Mrštíková.
Svatý Hubert žil na přelomu sedmého a osmého století. Pocházel ze vznešené rodiny a rád se věnoval lovu a jiným světským radovánkám. Legenda vypráví, že se mu při lovu na Zelený čtvrtek zjevil jelen, kterému zářil mezi parohy zlatý kříž. Tato příhoda na něho měla velmi silný vliv, a tak po smrti své ženy odešel do kláštera a po zbytek svého života šířil křesťanství.
Svatý Hostýn s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie patří mezi nejvýznamnější mariánská poutní místa v České republice. Kromě věřících je také vyhledávaným cílem pěších turistů a cyklistů.