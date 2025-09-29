Bývalá ředitelka, jako statutární zástupkyně příspěvkové organizace města, podle provedené kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, v průběhu let 2022 a 2023 v rámci správy majetku jí řízené organizace neoprávněně použila peníze ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele.
„Neoprávněně získané finanční prostředky následně použila pro sebe a pro osoby v příbuzenském, či blízkém vztahu k ní, které byly rovněž zaměstnány u jí řízené příspěvkové organizace,“ uvedl mluvčí kroměřížské policie Radomír Šiška.
Za dobu výkonu funkce ředitelky tak postupně odčerpala z veřejných prostředků téměř 650 tisíc korun.
„Nyní obviněné šestašedesátileté ženě hrozí za trestný čin zpronevěra až pětileté vězení, nebo peněžitý trest,“ dodal mluvčí.
Přestože dřívější kontroly hospodaření neodhalily žádné pochybení, v souvislosti s odchodem ředitelky do důchodu byl na základě podezření jedné z pracovnic proveden důkladný vnitřní audit, který odhalil neoprávněné využívání peněz. Redakci iDNES.cz to sdělil důvěryhodný zdroj z kroměřížské radnice. Věc pak byla předána policii.
Dlouholetá ředitelka SVČ Šipka odešla do důchodu na jaře 2023. Novou ředitelkou se od listopadu 2023 stala Lucie Žourková.
SVČ Šipka sídlí v kroměřížské Úprkově ulici. Zaměřuje se na výchovu a mimo školní výuku. Nabízí řadu kroužků a volnočasových aktivit především pro děti a mládež, ale také pro dospělé.