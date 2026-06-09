Světlovský bál oslaví dvacetiny, do Bojkovic opět dorazí i soubory ze zahraničí

Mezinárodní folklorní festival Světlovský bál v Bojkovicích na Uherskohradišťsku oslaví 20 let své existence. Jubilejní ročník se uskuteční na konci tohoto týdne. Nabídne program s tuzemskými i zahraničními soubory, které přijedou z Kazachstánu, Polska, Slovinska a Slovenska, a také folklorní pořady dětí a dospělých. Chybět nebude ani jarmark s lidovými výrobky, sdělila dnes ČTK za pořadatele Karolína Wernerová.
Na Tillichově náměstí vystoupí v pátek 12. června dopoledne hostující soubory. Přijdou se na ně podívat děti ze škol, které si s účinkujícími společně zatancují. Na stejném místě se v podvečer uskuteční slavnostní zahájení festivalu s oceněním lidí, kteří jsou u pořádání od samého začátku. Vrcholem pátečního programu bude folklorní tanečně-hudební pořad Ondrášovské putování v podání profesionálního Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna.
"Pro mě je letošní jubileum opravdovým symbolem 20 let Světlovského bálu, tradice a koneckonců i všech těch propocených zkoušek a nezapomenutelných vystoupení. Chceme, aby festival i nadále spojoval lidi a připomínal jim, že u nás v Bojkovicích folklor stále žije. Každý ročník jsme si odpracovali vlastníma rukama, proto máme z dvacetileté práce obrovskou radost," uvedla ředitelka festivalu a vedoucí domácího folklorního souboru Světlovánek Jitka Maštalířová.
Sobota 13. června nabídne celodenní program na Tillichově náměstí, jehož součástí bude jarmark tradičních výrobků. Dopoledne bude patřit dětem, výuce tanců a kreativním dílničkám. Odpoledne se na hlavním pódiu představí všechny soubory letošního ročníku. Od 14:00 uvidí diváci domácí Světlovánky, děti z nedalekého Pitíňánku, Šternovjánek z Újezdu u Brna, dětský folklorní soubor Štvorlístok z Trenčianské Turné a KUD Oton Župančič ze slovinské obce Artiče.
Hlavní galaprogram k 20. výročí začne v 17:00. "Představí divákům pestrou mozaiku. Domácí dospělé tanečníky Světlovánku, děvčata z pěvecké skupiny SemTam sbor v doprovodu cimbálové muziky Perenica, Valašského Vojvodu z Kozlovic, polskou Kyczeru, exotické hosty z Kazachstánu a polynéské tance v podání uskupení Tiare Vahine z Prahy. Večer uzavře lidová veselice s cimbálovou muzikou Bojkovjan a polynéská ohňová show," uvedli pořadatelé.
Festival se podle bojkovického starosty Petra Viceníka (ODS) stal významnou společenskou událostí, která do města přivádí účinkující a návštěvníky z celé republiky i ze zahraničí. "Pro Bojkovice má akce obrovský přínos. Podporuje komunitní život, udržuje lidové tradice a zároveň pomáhá šířit dobré jméno města jako místa, které si váží své kultury a dokáže ji předávat dalším generacím," řekl Viceník.
V neděli 14. června se festivalový program přesune do Luhačovic na Zlínsku. Od 14:00 vystoupí zahraniční soubory na kolonádě v programu S písničkú do lázní. Podrobnosti jsou na webu.