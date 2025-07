„Nová generace tanečníků se umí předvádět“ Na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO je už dvacet let zapsaný slovácký tanec verbuňk. „Nejde jen o zápis na prestižní světový seznam. Česko se tím zavázalo, že vytvoří pro udržení tohoto statku dobré podmínky,“ vysvětlil předseda Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku a bývalý dlouholetý vedoucí staroměstského souboru Dolina Josef Bazala. Změnilo se něco po zápisu verbuňku do UNESCO?

Kluci dnes mají více možností vidět bývalé tanečníky a učit se od nich. Za chasami, které se na hody a různé slavnosti chtějí verbuňk naučit, docházejí lektoři a znalci a předávají jim, co umí. Sbor lektorů tvoří bývalí tanečníci, jezdí po regionech, pořádají semináře a vyučují. Dnešní kluci mají také lepší taneční průpravu, než jsme měli my v 80. a 90. letech. Často jsme začínali s verbuňkem v pozdějším věku. Dnes už existuje i dětská soutěž na festivalu Kunovské léto, která je národní přehlídkou malých tanečníků. To už je důležitá příprava. Co jako sbor sledujete?

Cílem je, aby byl verbuňk zachovaný a to ve všech jeho regionech – na Podluží, Dolňácku, Horňácku, v Hanácko-Slovácké oblasti nebo v okolí Uherského Hradiště a Uherského Brodu. Dohromady je identifikovaný v sedmi regionech a v každém je trochu odlišný. Ovšem jsou také přechodové oblasti, tedy ty okrajové, kde tanec zachytil i kluky mimo těchto regionů. I když se u tance musí dodržovat etnografická čistota, vyvíjí se?

Ano. Jinak vypadal ve 30. letech, jinak po válce, jinak v roce 1986, když se obnovila Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Máme v regionech určité cifry, taneční kroky a figury, které by region měl obsahovat a tanečník zvládnout. A zvládnou to?

Chlapci jsou osobnosti a když mají lepší fyzickou kondici, dokážou udělat vyšší výskok, být pružnější a podobně. A mimoděk začnou používat malinko jiné cifry, které se v minulosti netancovaly. I v 80. letech, když jsme přicházeli ze souborů do soutěže, jsme měli předpoklady, kterými jsme tanec upravili oproti 60. letům. Navíc, jak se chlapci na sebe dívají, tak se pokoušejí některé z prvků zařadit do svého tance. I tím se verbuňk vyvíjí. A vyvíjí se i v jejich hlavách. Jak to myslíte?

Žijí jiným způsobem života. My jsme dělali folklor a fotbal. Oni dnes dělají mnoho jiných sportů a ať chcete nebo ne, tak se to do nich vtěluje. Tato společnost je učí i samostatné prezentaci. My byli stydlivější. Nová generace se umí předvádět. Žijeme v moderní době a verbuňk se tomu přizpůsobuje. Hraje roli v udržování tradice rovněž soutěž verbířů?

Myslím, že soutěž je třešničkou na dortu. Kluci mají vysněnou metu, a tou je dostat se do Strážnice na soutěž. Dává tomu určitě významný podnět. V minulosti byla jen tato jedna soutěž, ale už dříve se rozhodlo, že se budou pořádat i regionální kola. Právě proto, abychom verbuňk a jeho udržení posilovali v jednotlivých oblastech. Je o ně čím dál větší zájem. Pamatuju ve Starém Městě nebo Vlčnově šest soutěžících. Letos už jich bylo patnáct. Odhadnete, kolik lidí se dnes aktivně věnuje verbuňku?

Na Slovácku v souborech i mimo ně to bude zhruba 1 500 chlapců a dospělých.