Tečovický kostel pamatuje středověk. Nyní získá novou šindelovou střechu

Pavel Stojar
  9:22aktualizováno  9:22
Na první pohled je nenápadný, přesto patří k nejvýznamnějším památkám ve Zlínském kraji. Kostel svatého Jakuba Většího v Tečovicích je totiž jednou z nejzachovalejších středověkých církevních staveb v regionu. Střecha budovy, která stojí u silnice na Sazovice, nyní prochází rekonstrukcí.
Fotogalerie4

V Tečovicích opravují šindelovou střechu kostela. (srpen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Řemeslníci provádí výměnu šindelové krytiny včetně nových latí, opravy krovu, jeho čištění a konzervaci.

„Není to úplně jednoduché, ale naštěstí je na Valašsku řada specializovaných firem, které to umí,“ řekl malenovický farář Miroslav Strnad, pod něhož spadá i tečovický svatostánek. „Musíme k opravě přistupovat s respektem ke stáří kostela. Samozřejmě spolupracujeme s památkáři, jakékoliv úpravy se dějí v úzké součinnosti s nimi,“ dodal.

Poutní kostel ve Štípě částečně zakrývá lešení. Restauruje se i boční oltář

„V našem regionu je původní gotický kostel raritou, pro celou oblast jihovýchodní Moravy je to ojedinělá a velmi významná památka,“ zdůraznil zlínský projektant Vít Kolmačka, který je uznávaným specialistou na dřevěné stavby a dohlíží i na opravu střechy v Tečovicích. „Tento kostel je navíc významný tím, že má velmi zachovalý historický krov z počátku 15. století,“ upozornil.

Při průzkumu před opravou byly nalezeny ohořelé pozůstatky ještě starších konstrukcí pocházející zřejmě ze 13. nebo 14. století. Později tedy kostel pravděpodobně vyhořel.

V Tečovicích opravují šindelovou střechu kostela. (srpen 2025)
V Tečovicích opravují šindelovou střechu kostela. (srpen 2025)
V Tečovicích opravují šindelovou střechu kostela. (srpen 2025)
V Tečovicích opravují šindelovou střechu kostela. (srpen 2025)
4 fotografie

„Co nejvíce poškozených částí se snažíme zachránit a zrestaurovat,“ podotkl Kolmačka. „Velká část konstrukce se zachovala ve velmi dobrém stavu, protože bylo v té době při stavbě použito kvalitní a odolné dubové dřevo.“

Výraznější zásahy bude vyžadovat strop kostela. Na pokrytí střechy řemeslníci používají ručně štípané dřevěné šindele, které jsou pro tečovický kostel charakteristické.

„Je to běžná krytina, která už byla poničena povětrnostními vlivy, a proto je nutné ji vyměnit kompletně,“ vysvětlil projektant.

Oprava fasády Městského divadla začne zřejmě příští rok, Zlín shání dotace

Oprava je rozdělena na tři etapy. Teď pokračuje už druhým rokem a protáhne se ještě do příštího. Jen letos vydá farnost na opravu střechy přes 2,3 milionu korun. Z toho půl milionu korun zaplatí dotace ministerstva kultury.

Tečovice jsou známé už skoro 900 let

Tečovice patří k nejstarším obcím v okolí Zlína. První písemná zmínka o nich pochází z roku 1141. Počátky raně gotického kostela svatého Jakuba Většího archeologové datují do šedesátých let 13. století. Pyšní se působivým gotickým portálem, jehož původ je přisuzován stavební huti kláštera na Velehradě.

Chrámovou loď osvětlují typická gotická okna, strop nesou kamenné klenby. Kostel je navíc vyzdoben původními nástěnnými malbami, které vznikaly ve 14. století. Nejzřetelněji se dochovaly na oblouku a čelní stěně chrámové lodi.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Tečovický kostel pamatuje středověk. Nyní získá novou šindelovou střechu

Na první pohled je nenápadný, přesto patří k nejvýznamnějším památkám ve Zlínském kraji. Kostel svatého Jakuba Většího v Tečovicích je totiž jednou z nejzachovalejších středověkých církevních staveb...

12. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Francouzská komedie na vodním hradě Lipý

Úspěšná francouzská komedie Drazí rodiče v podání Divadla Verze pobaví v pátek diváky na českolipském vodním hradě Lipý.

12. srpna 2025  9:10

Skladovací haly na Hůrách nebudou. Místo nich nad doly postaví skoro dvě stě bytů

V Hůrách u Českých Budějovic vznikne sídlo, kde bude škola i lékař. Plán na skladovací haly zanikl. Projekt několika bytových domů se službami vzniká na okraji bývalé hornické obce Hůry. Domy budou...

12. srpna 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

V úzkých uličkách historické části Starého Města jezdí už přes jeden rok Mercedes-Benz Erduman Sprinter CDI519 ev.č. #1907 "Ljuba“ a letos od června také ev.č. #1911 "Bruno a Barnabáš“. Do budoucna...

vydáno 12. srpna 2025  8:25

V úzkých uličkách historické části Starého Města jezdí už přes jeden rok Mercedes-Benz Erduman Sprinter CDI519 ev.č. #1907 "Ljuba" a letos od června také ev.č. #1911 "Bruno a Barnabáš". Do budoucna...

vydáno 12. srpna 2025  8:23

Otevření vlajkové prodejny JETOUR v Kazachstánu podporuje modernizaci zahraničních prodejních kanálů

12. srpna 2025  8:03

Novorozencům v jihlavské nemocnici slouží moderní vybavení

Hned několik novinek za celkem 190 tisíc korun čeká na ty nejmenší pacienty v jihlavské nemocnici. Miminkům z tamního novorozeneckého oddělení pomohou tři speciální ohřívače dětských dek a...

12. srpna 2025  8:02

Vydejte se za poctivým rockem na mostecký hrad Hněvín

Milovníci kytarových riffů se mohou těšit na kapely Klandr band, Naposled Rock, Hardox a Aspartam.

12. srpna 2025  7:59

Policie našla nezletilého chlapce, který odešel a nechal dopis na rozloučenou

Pardubičtí policisté vypátrali v pondělí večer sedmnáctiletého mladíka z Králík na Orlickoústecku. Podle policie nechal v ten den ráno doma dopis na rozloučenou a bez mobilního telefonu odešel...

11. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  12.8 7:48

Po 30 letech zase těžba? Firmu láká odpad z rudného dolu v Krušných horách

Po 30 letech by se u Měděnce v Krušných horách mohla obnovit těžba. Nový projekt společnosti Belvoir míří na odkaliště, kde je uložen odpadní materiál z dřívějšího rudného dolu. Firma z něj chce...

12. srpna 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově shání staré fotky

Fotografie i historické předměty zoopark využije pro výstavu, kterou chystá k oslavám 50 let od svého založení.

12. srpna 2025  6:59

Máte přebytečných 43 milionů korun? Do aukce jde přes dva tisíce zlatých šperků.

Zabavené šperky pocházejí z Turecka. Budou se prodávat celkem v desíti dražbách.

12. srpna 2025  6:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.