Templářské slavnosti ve Vsetíně nabídnou souboje rytířů i dobovou hudbu a tanec

Souboje rytířů, dobovou hudbu a tanec, vystoupení kejklíře i ohňovou show nabídnou sobotní Templářské slavnosti ve Vsetíně. Jejich 16. ročník se uskuteční od 14:00 do 21:00 v areálu vsetínského zámku, část programu bude znovu hostit také nedaleká hvězdárna. ČTK to dnes sdělil Jiří Koňařík z pořádajícího Muzea regionu Valašsko.
Slavnosti připomínají dávnou přítomnost rytířského řádu templářů v regionu a jeho spojitost s počátky města Vsetína. "Templáři zde působili krátkou dobu, ale výrazně se podíleli na kolonizaci Vsetínska a růstu samotného městečka. Ostatně i první písemná zmínka o Vsetíně pochází z templářské listiny vydané v roce 1308," uvedl kurátor slavností Pavel Mašláň.
Letošní ročník sází na osvědčenou programovou osu protkanou několika novinkami. Na hlavní scéně před zámkem lidé uvidí rytířské souboje v podání skupin Rebellius, Valašská garda a Markus M, dále historické písně formace Rabussa, tanec brněnské Rosety a zábavné kousky kejklíře Kašpara Kuby. "Atmosféru středověku doplní historický trh s ukázkami dobových řemesel, pochutin a jarmarečního sortimentu," doplnil Mašláň.
Organizátoři připravují i další aktivity pro dospělé i děti. Užít si budou moci jízdy na koních, kejklířský workshop nebo tvůrčí dílny uvnitř zámku. Tečku za hlavním programem udělá ohňová show v podání formace Markus M. Chybět nebude ani občerstvení.
"Areál nedaleké hvězdárny bude jako obvykle takovou klidnější zónou slavností. Příchozí zde najdou dravce ze záchranné stanice v Hošťálkové, ražení středověkých mincí či lukostřelbu a rytířské trenažéry. Pro zájemce bude připraveno i pozorování Slunce," uvedl Koňařík. Podrobnosti o programu slavností jsou zveřejněny na webu.
Původním posláním templářů byla ochrana Jeruzalémského království a poutníků směřujících do Jeruzaléma. Řád založený začátkem 12. století získal velké bohatství i značný vliv, což bylo trnem v oku mocným a také se to stalo příčinou jeho pádu. V době největšího rozkvětu tvořilo templářskou armádu až 20.000 mužů.
Řád vlastnil hrady a pozemky po celé Evropě i na Blízkém východě, vydělával na křížových výpravách a obchodem se Svatou zemí. Na území České republiky je kromě Vsetína s templáři spojen kostel svatého Vavřince na pražském Starém Městě nebo lokality jako Čejkovice na Hodonínsku a Jamolice na Znojemsku s blízkým hradem Templštejnem.