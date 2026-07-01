Teplotní rekord pro dnešní den padl ve Zlínském kraji ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Bylo tam až 35,3 stupně Celsia. Ve Strání na Uherskohradišťsku byl dnes vyrovnán rekord z roku 2022, sdělil ČTK Mojmír Martan z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve Starém Městě dnes padl rekord pro dnešní den z roku 2003, který činil 34,7 stupně Celsia. Ve Strání bylo dnes 34,2 stupně. Ve Zlínském kraji je 12 stanic, které měří teplotu alespoň 30 let.
V předchozích dnech se teploty v kraji pohybovaly až kolem 37 stupňů Celsia. V pondělí i neděli byly teplotní rekordy překonány na všech stanicích s dlouhodobým měřením, v sobotu se tak stalo na 11 z 12 stanic. V úterý padly teplotní rekordy na dvou stanicích.
Podle předpovědi ČHMÚ se teploty v kraji ve čtvrtek sníží, budou 23 až 26 stupňů Celsia. Ráno bude oblačno až zataženo, dopoledne bude oblačnosti ubývat a večer bude skoro jasno.