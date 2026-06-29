Teplotní rekordy byly překonány na všech 12 stanicích ve Zlínském kraji

Teplotní rekordy pro dnešní den byly překonány na všech 12 stanicích ve Zlínském kraji, které měří teplotu alespoň 30 let. ČTK to dnes sdělila Barbora Kučerová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Nejvyšší teplotu z 12 stanic naměřili meteorologové ve Starém Městě na Uherskohradišťsku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Dosavadní denní rekord z roku 2022 činil 34,2 stupně. Také v Holešově na Kroměřížsku bylo dnes 37,5 stupně, čímž byl překonán rekord 32,9 stupně z roku 1997. V Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku rtuť teploměru vystoupala na 37,4 stupně Celsia. Rekord pro dnešní den dosud činil 32,5 stupně, byl z roku 1994. Nejtepleji v kraji dnes bylo v Bojkovicích na Uherskohradišťsku, a to 38,1 stupně Celsia.
Teplotní rekordy v kraji padly i v sobotu, kdy bylo ve Starém Městě až 36,5 stupně Celsia, a v neděli, kdy bylo z 12 stanic nejtepleji v Holešově, 37,3 stupně Celsia. Vysoké teploty budou podle předpovědi ČHMÚ pokračovat i v úterý, mají být však o několik stupňů nižší, 32 až 35 stupňů Celsia. Odpoledne by mělo přibývat oblačnosti, očekávají se přeháňky a bouřky.