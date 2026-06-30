Teplotní rekordy pro dnešní den padly na dvou stanicích z 12 ve Zlínském kraji

Teplotní rekordy pro dnešní den padly na dvou stanicích ve Zlínském kraji, které měří teplotu alespoň 30 let. V kraji je 12 takových stanic. Teplotní rekordy byly překročeny v obci Štítná nad Vláří - Popov na Zlínsku a Horní Bečvě na Vsetínsku. ČTK to dnes sdělila Barbora Kučerová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve Štítné nad Vláří dnes meteorologové naměřili až 35,8 stupně Celsia. Dosud tam platil rekord pro tento den z roku 2022, který činil 35,1 stupně. V Horní Bečvě bylo 32,2 stupně, čímž byl překonaný rekord 31,7 stupně z roku 2022. Nejvyšší hodnota byla naměřena na stanici Bojkovice, 36,3 stupně Celsia, uvedla Kučerová.
V pondělí i neděli byly teplotní rekordy překonány na všech stanicích s dlouhodobým měřením, v sobotu se tak stalo na 11 z 12 stanic. Na několika stanicích padly i absolutní staniční rekordy. V pondělí bylo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku a Holešově na Kroměřížsku 37,5 stupně Celsia, v neděli bylo z 12 stanic nejtepleji v Holešově, 37,3 stupně. V sobotu bylo ve Starém Městě až 36,5 stupně Celsia.
Podle předpovědi ČHMÚ se teploty v kraji ve středu sníží, budou 31 až 34 stupňů Celsia. Odpoledne by měly být přeháňky a silné bouřky.