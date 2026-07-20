Vlna podpory a solidarity se zlínskou Nadací Tomáše Bati, které při rozsáhlém požáru budovy v centru Zlína shořel sklad s literaturou, nekončí. Lidé stále posílají peníze na transparentní účet a přispívají na vytištění knižních titulů z Edice Baťa. Na účtu je 800.000 korun. Objednávají si také benefiční trička či audioknihy nebo e-knihy. "Zájem byl velký, zahltilo to e-shop, ale vše jsme zvládli a odbavili," řekla dnes ČTK ředitelka nadace Gabriela Končitíková.
"Nával byl skutečně velký. Jsme zvyklí mít kolem 3000 objednávek během roku a nyní to bylo za týden," uvedla Končitíková. Lidé si dosud objednali 3500 benefičních triček Jdeme dál, na kterých je fotografie s ohořelým obřím portrétem Tomáše Bati, který visel na budově. Rozsáhlý požár jedenáctipodlažní budovy se sklady a kancelářemi vypukl ve čtvrtek 9. července, hasiči jej stále likvidují.
Nadace měla ve výškové budově v bývalém baťovském továrním areálu uskladněno více než 27.000 výtisků baťovské literatury, téměř všechny tituly své Edice Baťa. Hodnota knih ve skladových cenách byla zhruba 3,2 milionu korun, v prodejních cenách byla vyšší. Na konci tohoto týdne chce nadace do tiskárny poslat dvě desítky titulů k tisku, což je menší část titulů v edici. Tisknout se budou například knihy Geniální podnikatel Tomáš Baťa, Úvahy a projevy - Tomáš Baťa, Kuchařské umění první dámy Zlína a Baťovská desatera. "Zhruba za dva až tři týdny po zahájení tisku bychom měli knihy mít," uvedla ředitelka.
Lidé na transparentní účet poslali 800.000 korun. Přispívají firmy, jednotlivci včetně seniorů, také různá sdružení nebo spolky. "Solidarita je neskutečná, stále se nám lidé ozývají," uvedla Končitíková. Projevilo se to také před několika dny na festivalu Colours of Ostrava, kde měla nadace putovní modul přibližující životní příběh a filozofii Tomáše Bati. "Lidé se ptali, podporovali nás, hodně i nakupovali. Navštívil nás také pan prezident," uvedla ředitelka.
Nadace připravila k letošnímu výročí 150 let od narození zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati celoroční projekt Baťa150, který zahrnuje konference, přednáškové turné nebo putovní výstavy. Oslavy výročí pokračují podle plánu.