Zlínsko-americká spolupráce začíná. Krajská delegace vyrazí na třetí cestu

Zástupci Zlínského kraje se v Austinu setkali s představiteli Texas Association of Business. (duben 2024) | foto: Zlínský kraj

„První krátkodobé certifikační programy by mohly odstartovat již letos v létě, dlouhodobé výměnné programy se plánují od podzimu,“ nastínil ředitel strategického rozvoje krajské rozvojové společnosti ZRIA Petr Kubíček.

Výměnné pobyty se mají týkat oborů softwarový vývoj, kybernetická bezpečnost či umělá inteligence. Zlínská univerzita už jejich anglickou výuku nabízí, rozšířila by si ale mezinárodní certifikace i výzkumnou činnost, případně připravila výuku na míru studentům z USA.

Obory spadají pod fakultu aplikované informatiky. Její děkan Jiří Vojtěšek se má březnové cesty zúčastnit i s rektorem Milanem Adámkem.

„Do příštích let plánujeme rovněž pobyty v délce jednoho semestru a také vzájemnou výměnu pedagogů s cílem užší spolupráce v oblasti vědy a výzkumu a společných projektových činností,“ nastínil Adámek. „Součástí dohody je i možnost zakládání společných studijních programů v budoucnu.“

Podle Adámka se budou výjezdy zpočátku týkat jen asi pěti studentů „Případné další počty se budou odvíjet zejména od finančních prostředků, které budou k dispozici,“ podotkl.

Špička v kybernetické bezpečnosti

Zlínská univerzita žádá o grant na podporu akademických partnerství americké ministerstvo zahraničí. Pokud bude schválen, spolupráce bude moci být širší.

Univerzita v San Antoniu je špičkou v oblasti kybernetické bezpečnosti, školí bezpečnostní složky USA a spolupracuje například s firmou Boeing. Úzké provázání se zlínskou školou může podle ekonomického náměstka hejtmana Davida Vychytila (ANO) do regionu lákat zajímavé firmy.

„Znamená to potenciální vznik českých společností se zaměřením na tuto problematiku a přilákání zahraničních investorů,“ nastínil. „Univerzity v USA mají kolem sebe navázané firmy, s nimiž spolupracují.“

Zmínil i holešovskou průmyslovou zónu, která by tím mohla získat na atraktivitě. „Můžeme do ní přivést úplně jiné firmy. Nebudou tam mít sklad, ale můžou uvažovat například o technologickém centru,“ naznačil Vychytil. „Naším cílem je posouvat Zlínský kraj dopředu a vytvářet prostředí pro mladé lidi,“ doplnil s tím, že to může pomoci otočit i nepříznivou demografickou křivku.

Ve hře je spolupráce s dalšími univerzitami

Zástupci kraje chtěli výměnné studentské pobyty rozběhnout už od letošního školního roku, což se ale nepodařilo. Zájem měli především o prestižní University of Texas v Austinu, ale tato jednání se vyvíjejí pomaleji. Nicméně i tato možnost je stále ve hře, stejně jako spolupráce s University of Texas v San Antoniu.

Pokud jde o přímou spolupráci firem, sedm z nich už mělo v USA prezentace, jež by mohly vyústit v konkrétní spolupráci.

„Uskutečnila se jednání s klíčovými texaskými technologickými organizacemi a investičními fondy o podpoře expanze českých startupů,“ naznačil Kubíček.

Delegace se potká s guvernérem Texasu

Opoziční zastupitelé se k cestám krajských politiků do USA staví spíše zdrženlivě. Na posledním zasedání zastupitelstva se na toto téma jen krátce diskutovalo. Ostřejší výtky nepadly.

„I když jsem o tom slyšel, tak nevím, co nám to přinese. Myslím si, že se nad tím za dva roky zavře voda. A bude to jedna z dalších epizod ve ztrátách Zlínského kraje,“ míní bývalý hejtman a opoziční zastupitel Jiří Čunek (KDU-ČSL).

„Je to dobrý nápad, ale je třeba to průběžně vyhodnocovat. Neberu to jako vyhozené peníze. Měli bychom o tom jako opozice být pravidelně informováni,“ domnívá se Lubomír Nečas (SPD), podle něhož je delegace, která v březnu odcestuje, příliš velká.

Kromě Vychytila a hejtmana Radima Holiše (ANO) poletí na čtyřdenní cestu i vedoucí hejtmanovy kanceláře Pavel Konečný. Za společnost ZRIA to budou dva lidé, stejně jako za zlínskou univerzitu. Krajská delegace by se měla potkat s guvernérem Texasu Gregorym Waynem Abbottem i se starostou Austinu Kirkem Prestonem Watsonem.

„Tyto schůzky musí mít větší zastoupení vedení kraje, abychom důstojně reprezentovali a nabídli další spolupráci,“ řekl Holiš.

Současně je počet lidí v delegaci podle Vychytila nejmenší, jaký může být. Obousměrná letenka vyjde na zhruba 40 tisíc korun, noc pro jednu osobu na 4,5 tisíce korun.

Spolupráce firem

Hlavním cílem březnové cesty krajské delegace je účast na jedné z nejvýznamnějších světových technologických a inovačních konferencí SXSW 2025, a to i v rámci celonárodní prezentace Czech House.

Zúčastní se jí také ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a další dva hejtmani. Cílem je prezentace českých inovací a navázání strategických partnerství.

Do USA poletí i zástupci sedmi firem ze Zlínského kraje, kteří budou jednat o konkrétní spolupráci s tamními společnostmi. „Cílem je propojit české firmy s americkými investory, akcelerátory a klíčovými hráči na texaském trhu,“ plánuje Kubíček.

ZRIA loni na podzim podepsala memorandum o porozumění s Opportunity Austin, což je jedna z předních amerických organizací pro rozvoj regionální ekonomiky. Týká se právě kooperace firem, výměnných programů pro studenty či společných projektů ve výzkumu, kreativních průmyslech, inovacích a polovodičích. Díky tomu má kraj přímou diplomatickou linku na Texas, což není v regionální politice běžné.