Klavírista a skladatel Tomáš Kačo vydá v prosinci nové vánoční album This Time of Year. Nápady má na mnoho dalších alb, chtěl by vydat orchestrální album či album romských písní, řekl dnes ČTK ve Zlíně, kde má večer koncert se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů. Rodák z Nového Jičína žije a působí ve Spojených státech amerických, vybudoval si osobitý hudební jazyk propojující klasickou hudbu, jazz a romské hudební tradice.
Z vánočního alba má velkou radost. "Vždycky jsem ho chtěl udělat a nikdy jsem se k tomu nedostal a nikdy nebyla k tomu správná konstelace a správná chvíle. Vánoce miluju a speciálně české koledy. Mám za to, že hudba je jako stroj času, zavede vás do dětství, kdy jste cítili ochranu, pohodu a teplo domova," uvedl Kačo.
Album vyjde 6. prosince, první půlku tvoří Kačova aranžmá českých koled, ve druhé půlce zazní světové koledy. V hlavě má nápady na další alba. "Chtěl bych natočit orchestrální album, celé s orchestrem. Dále bych chtěl udělat album jenom romských písní. Další bych chtěl udělat s kapelou, kde bych i zpíval. Takže je toho hodně," uvedl Kačo. Absolvent bostonské školy soudobé hudby Berklee College of Music vystupoval na mnoha pódiích včetně v Carnegie Hall. Stále má však mnoho snů, jedním z nich je získat cenu Grammy.
Do Česka se vrací většinou dvakrát do roka. "Do Zlína jsem přivezl své dvě skladby pro klavír a orchestr. Ta první se jmenuje For Ludwig, Your Elise, což je moje parafráze na Beethovenovu Pro Elišku. Druhá skladba se jmenuje Stronger Than Yesterday, vznikla na zakázku a byla napsána u příležitosti předsednictví České republiky v Evropské unii," uvedl Kačo. Koncert nazvaný Hudba bez hranic pořádá filharmonie se zlínskou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně u příležitosti jejího 25. výročí.
"Tomáš Kačo je příkladem hudebníka, který se dokázal prosadit v mezinárodním prostředí, a přitom si zachoval vlastní, nezaměnitelný hudební rukopis. Velmi si vážíme toho, že jej můžeme přivítat právě ve Zlíně a představit jeho tvorbu v symfonickém provedení," uvedl ředitel filharmonie Tomáš Gregůrek.
Druhá polovina koncertu nabídne program, který připomene slavnou éru hollywoodské filmové hudby. Zazní suity z oscarových filmů The Adventures of Robin Hood Ericha Wolfganga Korngolda a Ben-Hur Miklóse Rózsy. Oba skladatelé, původem Evropané, se prosadili v americkém hudebním prostředí.