Otrokovická radnice průběžně proti plánu na výstavbu nového gumárenského provozu vznášela námitky a podala dokonce i žalobu, což přípravu zbrzdilo.
„Vyřizujeme si stavební povolení a přestože všechno máme, pořád chtějí něco revokovat a doplňovat. Všechno to vypořádáme a do konce roku chceme stavební povolení mít. Na jaře bychom chtěli začít stavět,“ věří Milan Skopalík, který investora zastupuje a jeho firma B-Projekting je hlavním projektantem.
„Stavební úřad obdržel žádost o vydání stavebního povolení,“ sdělila mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová. „To bude vydáno po doložení všech potřebných dokumentů a splnění zákonných požadavků. Se žadatelem průběžně komunikujeme, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám v řízení,“ doplnila.
Odpor Otrokovic byl marný, stavba továrny na výrobu pryže může začít
Výstavba by trvala 12 až 14 měsíců. Podnik má vyrůst v okrajové části průmyslové zóny společnosti Deza u řeky Dřevnice. Tvořit ho mají tři velké budovy. V závodu se budou zpracovávat a skladovat pryžové směsi. Používat se bude kaučuk, chemikálie, saze, vulkanizační činidla i oleje. Investorem je belgická firma Wobo NV.
Provoz má být plně odsávaný, budou tam filtry pro záchyt tuhých znečišťujících látek či studená plazma, což je nejmodernější filtrační zařízení omezující zápach. Ve firmě má v třísměnném provozu pracovat 35 lidí.
Otrokovice odmítají stavbu nové fabriky na zpracování pryže, bojí se zápachu
Radnice se obává, že by závod mohl zhoršit už tak hodně zatížené ovzduší v Otrokovicích, které jsou průmyslovým městem. Chtěla, aby záměr prošel velkým řízením EIA, v němž se posuzují dopady staveb na životní prostředí. S tím ale nespěla, stejně jako se žalobou.
Podle Skopalíka podnik nebude více zatěžovat životní prostředí a má všechny podklady, které má mít. Původně se mělo začít stavět už minulý rok.