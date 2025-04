Odpor Otrokovic byl marný, stavba továrny na výrobu pryže může začít

„V srpnu bychom mohli mít stavební povolení,“ odhadl Milan Skopalík, jenž investora zastupuje a jehož firma B-Projekting je hlavním projektantem. „A kdyby se to podařilo, tak v září nebo říjnu by se začalo stavět. Výstavba potrvá 12 až 14 měsíců.“

Investorem je belgická firma Wobo NV, která působí ve zlínském baťovském areálu, kde však bude končit. Proto potřebuje nové prostory.

Tři velké budovy vyrostou v průmyslovém areálu Deza, v jeho okrajové části u řeky Dřevnice. V závodu se budou zpracovávat a skladovat pryžové směsi. Používat se bude kaučuk, chemikálie, saze, vulkanizační činidla i oleje.

Celý provoz však má být plně odsávaný, budou tam filtry pro záchyt tuhých znečišťujících látek. A také studená plazma, což je nejmodernější filtrační zařízení omezující zápach. Ve firmě má v třísměnném provozu pracovat 35 lidí.

Radnice má proti záměru od začátku výhrady. Obává se toho, že závod ještě zhorší už tak hodně zatížené ovzduší v Otrokovicích, které jsou průmyslovým městem.

Chtěla, aby záměr prošel velkým řízením EIA, v němž se posuzují dopady staveb na životní prostředí. To odmítlo ministerstvo životního prostředí, potom i ministr. Podle nich záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí.

Radnice s žalobou neuspěla

Proti tomu radnice podala žalobu, s níž neuspěla. Naposledy odmítl její kasační stížnost Nejvyšší správní soud v Brně a krajský úřad se zase vypořádal s jejími připomínkami v územním řízení. „Využili jsme všechny možnosti, jak se proti tomu ozvat,“ shrnula starostka Hana Večerková. „Držíme se pořád toho, že ve městě nechceme další znečištění. Nevíme, jestli to nebude zdroj zápachu.“

Podle ní je alespoň dílčí vítězství města v tom, že investor zrušil třicetimetrový komín, který nahradil studenou plazmou. Starostka současně uznává, že je záměr v souladu s územním plánem, protože je navržený v průmyslové zóně. A je na pozemcích investora. Nedaleko se však nachází městská část Baťov.

„Recyklují stále tytéž připomínky, například to, že tam bude vysoká doprava. Do Continentalu přijede několik set kamionů denně, tady jeden denně,“ ohradil se Skopalík. „Máme všechno doložené a posouzené akreditovanými firmami. Radnice nemá řádný důvod k připomínkám. Jediný důvod je ten, že to tam paní starostka prostě nechce,“ domnívá se.

Pokud investor zažádá o stavební povolení a dostane ho, město by to připomínkovat nemělo. „Nemůžeme podávat stejné námitky do stavebního řízení, když byly vypořádány v územním rozhodnutí,“ poznamenala Večerková.

Skopalík původně očekával, že se začne stavět už minulý rok. Kvůli připomínkám města se ale příprava protahuje a prodražuje. „Investor do toho vložil už 30 milionů korun a zatím z toho nemá žádný užitek. Kupoval pozemek a dělal další věci, které s tím souvisejí,“ zmínil Skopalík.

Vedle je kafilerie a spalovna

Provoz podniku by podle něho neměl zápachem rušit okolí, kde už funguje kafilerie, čistírna odpadních vod či spalovna. Opodál stojí pneumatikárna Continental Barum, která ročně zpracuje několik set tisíc tun materiálu ročně. V novém podniku Wobo NV to má být jen 2,5 tisíce tun.

„Z pohledu udržitelného rozvoje Otrokovic vidíme další průmyslové zahuštění v lokalitě jako významně nežádoucí,“ uvedl před časem předseda spolku Za lepší životní prostředí v Otrokovicích Jaroslav Bořuta. Obává se zhoršení imisní situace i silnějšího zápachu.

„Lidé to nechtějí z principu, ale deklarujeme, že je to navrženo v souladu s platnou legislativou. Když to dotáhneme do konce, nebude to mít negativní vliv na okolí,“ tvrdí Skopalík.