„Povolení máme, ale projekt už mezitím asi skončil. Od roku 2021 se všechno hodně zdražilo,“ přiblížil Milan Skopalík, který investora zastupuje a jeho firma B-Projekting je hlavním projektantem.
Investorem je belgická firma Wobo NV, která působí ve 44. budově zlínského baťovského areálu, odkud se měla stěhovat do Otrokovic, do průmyslového areálu Deza.
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Hodlala tam vybudovat závod na zpracování a skladování pryžových směsí, kde by se používal kaučuk, chemikálie, saze, vulkanizační činidla i oleje.
Město bylo proti, protože se obávalo zhoršení životního prostředí. Záměr opakovaně připomínkovalo a podalo i žalobu, což povolovací proces protáhlo.
„Podle informací majitele je to už tak drahé, že do toho nepůjde. Velká vina je na straně stavebního úřadu a města. Proto jsme se dostali ke stavebnímu povolení až teď. Byla to marná práce,“ tvrdí Skopalík.
Investor ustoupil, zrušil komín
„Asi je dobrá zpráva, že to tam nakonec nebude. Ale pozemky může získat někdo, kdo tam bude chtít postavit něco jiného, možná ještě horšího,“ reagovala starostka Otrokovic Hana Večerková (ANO).
Město podle ní pouze chtělo, aby záměr prošel velkým řízením EIA, v němž se posuzují dopady stavby na životní prostředí. To odmítlo ministerstvo životního prostředí, potom i ministr.
Podle nich záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí. Radnice se obrátila i na soud, ani tam ale neuspěla.
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Investor během sporů zrušil v projektu navržený 30 metrů vysoký komín a navrhl jako řešení studenou plazmu, což je nejmodernější zařízení na eliminaci zápachu.
„Obstrukce to nebyly. Jen jsme využili všechny možné prostředky,“ míní Večerková. „Kdybychom se neozvali, postavili by vysoký komín. Přitom věděli, že existuje šetrnější metoda. Mohli ji tam dát rovnou,“ upozornila starostka.
Podle Skopalíka bylo všechno navržené na nejvyšší technické úrovni, aby životní prostředí neutrpělo újmu.
Mělo se začít stavět v roce 2024
Otrokovice jsou průmyslovým městem a působí zde i největší podnik v kraji, pneumatikárna Continental Barum. Do ní přijede několik set kamionů denně, do Wobo NV to měl být jeden.
Provoz měl být plně odsávaný, počítalo se i s filtry pro záchyt tuhých znečišťujících látek. Původně chtěl investor začít stavět v roce 2024.
Záměr je také v souladu s územním plánem města, protože je navržený v průmyslové zóně a na pozemcích investora. Nedaleko se ale nachází městská část Baťov.