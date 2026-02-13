„Je tam střet nákladního automobilu a dodávky. Nehoda je tragická. Podrobnosti sdělovat nebudeme, dokud nebudeme mít vyrozuměné příbuzné,“ řekl krátce po nehodě mluvčí policie Jaroš.
Na místo jako první dorazili profesionální hasiči ze Vsetína spolu s dobrovolnou jednotkou z Jablůnky. „Po příjezdu velitel zásahu potvrdil střet dodávky a valníku. V dodávce cestovaly tři osoby. Řidič zraněním podlehl,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
Další dva cestující byli v době příjezdu hasičů již mimo vozidlo. Ještě před příjezdem hasičů jim poskytl první pomoc kolemjedoucí zdravotník. Hasiči následně navázali další předlékařskou péčí a postarali se o jejich ošetření až do příjezdu zdravotnické záchranné služby.
Ve druhém vozidle cestoval pouze řidič, který vyvázl bez zranění. Vzhledem k prožitým okolnostem mu hasiči poskytli první psychologickou pomoc.
„Velitel zásahu si na místo vyžádal také psychologa hasičského záchranného sboru, jenž poskytl podporu nejen účastníkům nehody, ale i rodině zesnulého,“ dodala.
Vzhledem k závažnosti nehody lze předpokládat, že omezení provozu v místě nehody potrvá delší dobu.
Silnice I/57 je páteřní komunikací spojující Opavu, Fulnek na Novojičínsku, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín a končí na hranici se Slovenskem.
Úsek mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem, kde se nehoda stala, je podle Ředitelství silnic a dálnic ČR nejvytíženější částí celé trasy. Denně tam projede přibližně 13 tisíc aut.
