Město vzdálené jen 70 kilometrů od Zlína se stane Evropským hlavním městem kultury.
„Když jsem se v roce 2010 stal primátorem, prvního půl roku jsem se seznamoval s městem a s architekty jsme stáli u řeky Váh a říkali si, že z Trenčína uděláme moderní evropské město, ve kterém se vyplatí žít a navštívit ho. O tři roky později bylo mým snem získání titulu Evropské město kultury,“ prohlásil primátor Trenčína Richard Rybníček.
Evropská unie uděluje tento titul na jeden rok vždy dvěma či třem městům, které pak mají příležitost ukázat Evropě svůj kulturní život a rozvoj. Kandidátská města musejí vždy splnit řadu přísných kritérií. V Česku jej v minulosti splnila Praha a Plzeň, na Slovensku Košice a teď Trenčín.
V plánu je více než 200 akcí
Krajské město Trenčín s 55 tisíci obyvateli, které je jedním z nejstarších na Slovensku, se na tuto událost intenzivně připravuje už čtyři roky. Cílem je výrazná proměna města v mnoha směrech. V tomto týdnu představilo hlavní program projektu nazvaného Trenčín 2026 se sloganem Probouzíme zvědavost. Naplánovaných je více než 200 akcí.
„Pracujeme se zvědavostí ve čtyřech liniích. Zvědavost jako paměť kultury, identity a veřejného prostoru, jako ekologická zodpovědnost, jako solidarita, rovnost a péče a jako impulz pro nové příběhy,“ naznačil ředitel projektu Stanislav Krajči.
|
Snadnější cesta na Slovensko. Zlínský kraj chce cestování na jeden doklad
„Půjde o akce od velkých programů pro široké publikum až po malé, komorní formáty určené pouze pro několik rodin, sousedů nebo komunitu v jedné ulici. Chceme oslovit domácí i zahraniční návštěvníky a zasáhnout všechny generace,“ doplnil.
Naplánované jsou výstavy vnitřní i venkovní, divadelní představení, hudební, cirkusové i taneční vystoupení nebo vizuální představení. Trenčín pracuje s tématy, jako je architektura, veřejný prostor, komunita, propojení generací, demokracie, krajina, literatura.
Návštěvníky pozve na události do Galerie M. A. Bazovského, místních kulturních center a klubů, podchodu, knihovny, na policejní služebnu, do nízkoprahového centra, nemocnice, na náměstí, městskou věž, do postupně budovaného městského přírodního parku v místní části Orechové i na další místa nejen v Trenčíně, ale i dalších městech v kraji. Na výstavní prostory se promění i netypická místa.
Z dopravní ulice místo setkání
Slavnostní zahájení celého projektu je naplánované na 13. až 15. února. Několikaletá příprava na prestižní projekt už se ale projevila v letošním roce, kdy se uskutečnily desítky společných akcí a vznikly různé komunitní skupiny.
„Když vidíte, jak starší generace stojí spolu s mladší generací na městské věži a své ručně vyrobené produkty dávají kolem zábradlí, tak je to přesně to, co projekt má měnit. Ve vnitroblocích na sídlišti se setkávají obyvatelé u kávy a vytvářejí silné komunity. Lidé pochopili, že evropské město je příběh, který bude pokračovat, že to není jen o hudbě a tanci, ale o změně myšlení, urbanismu a architektuře,“ poukázal primátor.
|
Zlínský kraj se spojí s Trenčínem a stane se centrem evropské kultury
Na tyto akce bude Trenčín v příštím roce navazovat, kdy například znovu uzavře běžně rušnou ulici plnou automobilů a otevře ji pro setkání občanů. Letos se jich na venkovním festivalu v jedné z ulic sešlo 15 tisíc, nová ambice cílí na 25 tisíc návštěvníků.
„Věnujeme se i řece, protože Váh je jednou ze součástí naší identity. Na akci splavování Váhu netradičními koráby očekáváme až 50 plavidel,“ doplnil Krajči.
Trenčín také oživí svůj historický přídomek „město módy“ a téměř po celý příští rok nabídne v nově vzniklém HUBu akce na téma udržitelná móda. Součástí budou také módní přehlídky, inspirativní workshopy a přednášky.
Finance od státu i kraje
Projekt je financovaný z prostředků města, také ze státního programu Slovensko 2021–2027 ve výši pět milionů eur, stejnou částku dává Trenčínský samosprávný kraj. S investicemi je spojená třeba proměna bývalého železničního mostu přes řeku Váh na prostor pro promenádu, posezení u kávy a jedinečný výhled na hrad.
Výraznou změnou prochází i veřejná knihovna, která se mění na místo pro čtení, kulturu a scházení v komunitním centru. Po rekonstrukci má kino Hvězda a místní synagoga, které už slouží kultuře.
V plném proudu je rozsáhlá oprava župního domu, který patří k nejvýznamnějším památkám města. Ta začala letos a příští rok v srpnu bude dům v rámci projektu hostit díla umělců z celé Evropy.
Propojení se Zlínským krajem
Bez povšimnutí nezůstane ani historicky přirozené napojení Trenčína na sousední zlínský region, přičemž partnerství obou krajů podporuje podepsaná dohoda o spolupráci už od roku 2003.
„My jsme město rádi podpořili v kandidatuře, udržujeme dobré vztahy, rozvíjíme partnerství a myslím, že tento prestižní titul může mít benefity i pro naše obyvatele,“ poukázal primátor Zlína Jiří Korec.
„S krajem máme nadstandardní mezilidské vztahy a aktivní vazby. I z toho důvodu se domnívám, že mezi návštěvníky budou také obyvatelé Zlínského kraje,“ sdělil hejtman Trenčínského samosprávného kraje Jaroslav Baška.
|
Nová cyklostezka Bevlava už vede z Valašských Klobouk až na Slovensko
Kraje spolupracují při investicích do cyklostezek, při organizování každoročního setkání Čechů a Slováků na Velké Javořině i pořádání folklorního festivalu ve Starém Hrozenkově.
Propojené jsou i centrály cestovního ruchu, které mají aktuálně společný projekt pro celoroční zážitky v obou regionech. Už teď je možné v programu Trenčín 2026 najít například představení slovenské udržitelné módy na zlínské akci Design Week.
„Zlín a Zlínský kraj budou také velmi důležitou součástí zahajovacího slavnostního ceremoniálu,“ doplnil Krajči.
Oba kraje společně podaly dva projekty. Jeden z nich se věnuje veřejnému prostoru a kreativnímu průmyslu. Druhý připomíná výročí 150 let od narození Tomáše Bati, které připadá na příští rok. Už teď do Trenčína dojíždějí ze Zlínského kraje zájemci o intenzivní vzdělávací program kulturní manažer.
„My jsme se Zlínem inspirovali už dávno, a to v souvislosti s Kulturním a kreativním průmyslem, který u vás funguje. Pro nás je to skvělé město a myslím, že čerpáme ze Zlína více než Zlín od nás,“ doplnil primátor Rybníček. „Když překročím hranice, cítím se v tomto regionu jako doma,“ dodal.