Silné seniorské ročníky může v práci nahradit nabídka flexibilních úvazků

Staršímu je 71 let, mladšímu 30 a oba jsou technici. První už je v důchodu a do práce chodí třikrát týdně, druhý dělá na plný úvazek. Pracují spolu na stejném oddělení.

„Je skvělé je takto vidět spolu. O pracovníky v seniorském věku stojíme, mají odbornosti a zkušenosti,“ řekl ředitel firmy Promens Zlín Robert Zatloukal, který je zároveň předsedou krajské hospodářské komory. „Zkrácený úvazek je samozřejmě možný jen u pár vybraných profesí. Ale tam, kde to dává smysl, se tomu nebráníme, pokud to pracovníkovi dovolí jeho fyzické a psychické možnosti,“ doplnil.

Takový přístup je jednou z možností, jak se v budoucnu vyrovnat s nedostatkem pracovníků. Nejen Zlínský kraj se bude muset připravit na fakt, že flexibilní a částečné úvazky budou stále více žádané.

Počítá s tím i dokument nazvaný Návrh opatření ke zmírnění dopadů nepříznivého vývoje demografie, který vedení kraje představilo zastupitelům. Odborníci v něm upozorňují, že populačně velmi silné ročníky narozené v 70. letech budou odcházet do důchodu v letech 2035 až 2045. A někteří zvolí předčasný důchod, což se projevuje už teď.

„Ve Zlínském kraji v posledních letech výrazně přibývá lidí v důchodovém věku a jejich využití na trhu práce formou částečných úvazků může napomoci řešit akutní problémy nedostatku lidí,“ stojí v dokumentu.

V kraji ubývá lidí v produktivním věku

„Náš kraj se dlouhodobě potýká s úbytkem obyvatel v produktivním věku, stárnutím populace, odchodem mladých lidí jinam. Budeme mít s výpadkem lidí obrovské problémy. Proto musíme vyvinout maximální úsilí, abychom tento negativní trend zvrátili,“ popsal hejtman Radim Holiš.

Samotný krajský úřad ale cestou flexibilní pracovní doby příliš nejde. Například v roce 2022 měl 493 zaměstnanců, z toho na zkrácený úvazek jen 27. Loni se počet lidí snížil na 488 a zkrácených úvazků bylo pouze 19.

„Když sečteme všechny zaměstnance ve všech našich organizacích, tak jde o zhruba 22 až 25 tisíc lidí. Určitě by pomohlo, kdybychom je vyzvali, zda to mohou nějak řešit, samozřejmě s ohledem na zákoník práce,“ naznačil Holiš.

Vstřícnější se ukazuje Univerzita Tomáše Bati (UTB), která zaměstnává 1 101 pracovníků a kratší úvazek umožňuje 199 osobám.

„Sledujeme trend poptávky po kratších úvazcích jak u nově nastupujících zaměstnanců především mladších ročníků, žen po mateřské dovolené a rodičích po rodičovské dovolené,“ sdělila mluvčí univerzity Petra Svěráková.

„Zájem ale mají i stávající zaměstnanci, a to spíše ti v důchodovém věku nebo osoby pečující nejen o děti, ale například i o osobu blízkou,“ dodala.

Zároveň si zaměstnanci UTB mohou od listopadu domluvit práci z domu. Jde zatím o pilotní projekt, který univerzita po roce vyhodnotí a případně upraví počet dní v měsíci pro práci v rámci home office.

Jsou ale provozy, kde takovým požadavkům vyjít vstříc nemohou. Sociální služby v Uherském Hradišti mají více než 700 klientů a patří k největším organizacím svého druhu v zemi. V domovech pracují stovky zaměstnanců čtyřiadvacet hodin denně a sedm dnů v týdnu.

„Je to nepřetržitá péče a zavádět flexibilní pracovní dobu nebo částečné úvazky je pro nás obtížnější,“ přiblížila ředitelka Marie Fremlová. „Ale hodně nad tím přemýšlíme a loni jsem stanovila některé úvazky pro maminky, které se vracejí z rodičovské dovolené. Mají malinké děti a dvanáctihodinové směny jsou pro ně velmi zatěžující,“ je si vědomá.

Proto na každém domově mají nově jeden takový úvazek v podobě kratší osmihodinové směny.

Na středních školách učí i sedmdesátníci

S flexibilními úvazky mají dobré zkušenosti na středních školách. „Běžně jsou ve školách zaměstnaní sedmdesátníci. Když jde o učitele, kteří mají stále autoritu a jsou ve svém oboru výborní, tak jsem to vítala. Dohodli jsme se, že budou mít menší počet hodin, aby to pro ně bylo přívětivější a aby také neodešli ze dne na den do důchodu,“ potvrdila krajská radní pro školství Jindra Mikuláštíková.

Posledních čtrnáct let řídila Střední průmyslovou školu stavební ve Valašském Meziříčí. Kratší úvazky zde podepisovala i s mladšími učiteli odborných předmětů, kteří se zároveň chtěli věnovat svému oboru, aby s ním drželi krok.

„Školy si moc vybírat nemohou, a když máte ve sboru mladou a šikovnou maminku po mateřské, která chce učit kratší dobu, tak si ji hýčkáte a vycházíte jí vstříc,“ dodala Mikuláštíková.

Ze studie krajského Technologického inovačního centra vyplynulo, že čtyři z pěti studentů zlínské univerzity chtějí pracovat na dálku nebo kombinovat práci z domova s docházkou do práce. Počet absolventů v oborech, které takový systém umožňují, tedy management, multimediální komunikace nebo aplikovaná informatika, je navíc poměrně významný.

„Signál trhu je jasný – zaměstnavatelé, kteří nebudou poskytovat dostatečnou flexibilitu, nenajdou potřebnou pracovní sílu. S rozmachem mladších generací na trhu práce se bude situace ještě přiostřovat,“ míní Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment.

Nastupující generace pak staví flexibilitu už na druhé místo v důležitosti důvodů pro přijetí pracovní nabídky. Pro starší lidi byl tento aspekt až na třetí, případně čtvrté příčce.