Tři subjekty mířící ve Zlíně do koalice budou poprvé společně jednat v neděli

Tři subjekty, které by mohly vytvořit ve Zlíně koalici, budou poprvé společně jednat v neděli odpoledne. Zástupci trojbloku ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem a Piráti se setkají s představiteli hnutí STAN a Zlín 21. Koalice v tomto složení by měla 29 hlasů v zastupitelstvu s 41 členy. Dosud spolu jednaly vždy jen dva subjekty. Vítězné hnutí ANO, jehož primátor Jiří Korec vedl město dvě volební období, je zatím mimo koaliční vyjednávání.
Dnes spolu jednali zástupci STAN a trojbloku. "Jsem rád, že jsme konečně dokončili týden vzájemného, dvoustranného jednání a dostali jsme se do situace, kdy se v neděli potkáme všichni," řekl dnes novinářům zástupce trojbloku Aleš Dufek (KDU-ČSL). "Z jedné strany to vnímám jako velkou ztrátu času, ale na straně druhé to vnímám jako dobře strávený čas právě tím, že se obrousily hrany mezi těmi subjekty, takže možná v konečné fázi bylo i dobře, že to takhle dopadlo," uvedl Dufek.
STAN dříve preferoval variantu užší koalice, kde by byl pouze s trojblokem, měla by však nejtěsnější možnou většinu 21 hlasů. Po středečním jednání STAN a Zlín 21 lídryně STAN Věra Stojar připustila vznik široké koalice se všemi subjekty.
Při dnešním jednání s trojblokem se již mluvilo i o počtech radních. "Už jsme šli docela do detailu, kdy jsme se bavili o počtech radních, o rozdělení jednotlivých gescí, nebo spíš jsme naznačovali ty gesce, o které mají jednotlivé strany zájem, nebo kde jsou jejich kompetence," uvedla Stojar. Konkrétní požadavek svého hnutí však neuvedla. Zájem o jednotlivé gesce či kandidáta na primátora neuvedl ani Dufek. Zlín 21 dříve za svého kandidáta na primátora označil lídra kandidátky Čestmíra Vančuru. Městská rada by podle Stojar měla být stejně jako dosud jedenáctičlenná.
Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD se dvěma zastupiteli.
V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici bylo hnutí Zlín 21, STAN a SPD.