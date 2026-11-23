Důsledkem chystané výstavby větrných elektráren u Kojetína na Přerovsku bude výrazné narušení historického panoramatu Kroměříže s památkami UNESCO, vyplývá z vyjádření Českého národního komitétu (ČNK) ICOMOS, tedy Mezinárodní rady pro památky a sídla. Od roku 1998 jsou na seznamu památek UNESCO zapsány kroměřížský zámek a Podzámecká a Květná zahrada. Komitét považuje negativní dopad plánovaných větrníků za natolik zásadní, že by mohl vést až k vyškrtnutí Kroměříže z prestižního seznamu.
Dvě z plánovaných větrných elektráren mají stát mezi obcemi Popůvky a Kovalovice u Kojetína, třetí v katastru Věžek na Kroměřížsku. Každá z nich má mít výšku až 230 metrů a výkon 6,2 megawattu (MW). Celkový instalovaný výkon trojice větrníků tak bude 18,6 MW. Záměr narazil na odpor části místních obyvatel, kteří proti stavbě elektráren sepsali petice. Chystané větrníky podléhají posuzování vlivů investičního záměru na životní prostředí EIA.
Komitét zásadně zpochybňuje kvalitu studie, kterou zpracovala společnost DP Eco-Consult, a podle níž elektrárny nenaruší svým vizuálním působením výhledy z kroměřížského zámku a Podzámecké a Květné zahrady. Stavba větrníků by podle komitétu měla na památky UNESCO zásadní negativní dopad. "Znamenal by narušení integrity statku a s největší pravděpodobností jeho následné vyškrtnutí ze seznamu," uvedli zástupci ČNK ICOMOS. Elektrárny by podle komitétu narušily především pohledy z terasy kolonády v Květné zahradě.
Studie, která tvrdí, že dopad na památky UNESCO bude nulový či mírný, podle komitétu nemůže být relevantním podkladem pro rozhodování úřadů. Dále komitét upozornil na to, že posuzované tři větrné elektrárny nejsou izolovaným záměrem, ale jde o část rozsáhlejšího projektu. V širším okolí Kroměříže by totiž do budoucna mohly ve třech vymezených akceleračních oblastech stát desítky větrných elektráren. Podle komitétu by jednotlivé součásti prstence těchto elektráren měly na památku světového dědictví pravděpodobně srovnatelný dopad jako nyní posuzovaný záměr.
ČNK ICOMOS je národní složkou Mezinárodní rady památek a sídel, která je oficiálním poradním orgánem Centra světového dědictví UNESCO ve věcech památek světového dědictví. Aktivně se zapojuje do otázek, které se světového dědictví týkají, a podílí se rovněž na přípravě nových statků nominovaných k zápisu na seznam UNESCO.
Petici proti stavbě tří větrníků u Kojetína podepsalo už dříve 361 obyvatel Popůvek, Kovalovic, Kojetína, Bojanovic, Křenovic, Zlobic, Věžek a Vlčích Dolů. Signatářům vadí zejména zásah do krajinného rázu, možné dopady hluku, infrazvuku a stroboskopického efektu na obyvatele, obávají se i poklesu hodnoty nemovitostí v okolí elektráren. Výhrady k projektu má také například obecní úřad v Křenovicích. Kojetínská radnice stavbu větrných elektráren podpořila, smlouvu s investorem schválilo zastupitelstvo. Město má mít z provozu elektráren peníze.