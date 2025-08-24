Trénink vítěze z Trnkobraní? Dva dny nejíst a vypít 20 litrů vody denně

Pavel Stojar
  18:32aktualizováno  18:32
Hulínská firma HaKne připravila pro tradiční soutěž jedlíků na festivalu Trnkobraní ve Vizovicích dva tisíce knedlíků. Vítěz Radim Dvořáček jich za hodinu spořádal 180. Svůj vlastní český rekord ale nepřekonal, loni jich snědl 228.

Dosud nepřekonaný absolutní rekord ovšem drží Američan Patrick Bertoletti s 233 knedlíky.

Do soutěže se letos přihlásilo dvacet zájemců. Na pódiu festivalu Trnkobraní ve Vizovicích se nakonec v neděli po poledni utkalo osm vylosovaných a navíc i vítěz loňského ročníku Radim Dvořáček z Ostravy, který do soutěže postoupil automaticky.

Příprava na soutěž není podle něj žádná idylka. Dva dny předem nic nejedl, ale pil hodně vody. Opravdu hodně vody. „Osm litrů najednou a třikrát denně, takže přes dvacet litrů za den. Místo snídaně, oběda a večeře jsem pil vodu, abych si roztáhl žaludek,“ vysvětlil šampion.

Tradiční soutěž jedlíků na festivalu Vizovické Trnkobraní. (24. srpna 2025)
Tradiční soutěž jedlíků na festivalu Vizovické Trnkobraní. (24. srpna 2025)
Tradiční soutěž jedlíků na festivalu Vizovické Trnkobraní. (24. srpna 2025)
Tradiční soutěž jedlíků na festivalu Vizovické Trnkobraní. (24. srpna 2025)
28 fotografií

Podle něj ale letos byly knedlíky o něco hutnější, proto jich nedokázal sníst tolik. „Zpomalil jsem po prvních deseti minutách. A ty jsou vždy nejdůležitější. Během prvních deseti minut je třeba sníst co nejvíc. Pak člověk zpomalí, protože si jeho mozek uvědomí, že je nasycený,“ popsal svou strategii.

Čtyřiatřicetiletý Radim Dvořáček běžně váží něco málo přes 60 kilo. „Během soutěže jsem nabral šest kilo. Pět kilo v knedlících a litr vody, kterou jsem vypil, hned když závod skončil,“ řekl a vyhrnul si tričko, aby ukázal své vypouklé břicho. Během soutěže se voda pít nesmí, i když je na stole připravená. Znamenalo by to diskvalifikaci.

Dvořáček je vlastně profesionální jedlík s mezinárodním renomé. Už za pár dní zamíří do Spojených států, kde ho čeká jedna soutěž v pojídání hamburgerů a pak další klání, kde bude menu z kuřecích křidýlek. Své zážitky ze soutěží sdílí na kanálu YouTube, kde má miliony zhlédnutí.

Okoštujte Vizovice. Trnkobraní se vrací k tradici a oslaví i místní kulturu

Na vizovickém Trnkobraní soutěžil už posedmé a marně čeká na vyzyvatele, který by jej byl schopný překonat. Pavel Cimbalník, který letos skončil na druhém místě, snědl 82 knedlíků. To je sice úctyhodný výkon, ovšem skoro o sto kusů méně než vítěz.

Moderátor Trnkobraní herec Zdeněk Julina se před lety soutěže jedlíků také účastnil. „Snědl jsem jich 45. Pak jsem skoro hodinu jenom ležel a absolutně nic nevnímal,“ řekl s úsměvem.

Úplně první ročník si pamatuje Miroslav Hála z Vizovic. Soutěž se tehdy konala přímo na vizovickém náměstí. „Organizátoři odchytávali soutěžící i mezi přihlížejícími a kolemjdoucími. Tak jsem se dostal ke stolu i já. Snědl jsem 53 knedlíků a skončil na třetím místě, vítěz jich měl jen o pár navíc. To, co tady sní dnes, to je úplně nepředstavitelné,“ kroutí hlavou.

Šéf likérky: Trnkobraní chceme vrátit ke kořenům a lákat na atmosféru Vizovic

Perný den zažil i Michal Divilek z hulínské firmy HaKne. Na jeho bedrech totiž spočívala příprava dvou tisíc knedlíků pro vizovické jedlíky.

„Chystat švestky jsme začali už ve čtvrtek. Spotřebovalo se jich 50 kilo. Knedlíky jsme vařili až v neděli těsně před soutěží, aby byly čerstvé a teplé. Musel jsem vstávat už o půl čtvrté ráno,“ řekl majitel firmy, která se specializuje na výrobu všech možných druhů knedlíků. Sladkých i slaných. Vše výhradně ruční práce.

Firma HaKne prodává výrobky pod značkou Hausknechtův knedlík už třicet let. Běžná denní produkce je kolem osmi až deseti tisíc knedlíků. Knedlíky pro Trnkobraní jsou ovšem jiné. Pro soutěž je připravují už osmým rokem.

Trnku oslavovali ve Vizovicích už před víc než 50 lety, teď se blíží další festival

„Jsou specifické tím, že ovoce je obalené jenom tenkou slupečkou těsta. Navíc jsou ze spařeného těsta, které je náročnější na výrobu. Běžné knedlíky jsou zhruba dvakrát větší a jsou z kynutého těsta,“ vysvětlil.

Divilek přiznává, že se soutěží inspiroval a doma zkoušeli, kolik toho dokážou sníst. „Dostal jsem se na třicet, to je mé maximum,“ podotkl výrobce knedlíků.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Telefonování je totéž co zpěv? Neschválený zákaz mobilů v MHD vyvolává rozpaky

Típněte mobil, sedíte příliš blízko řidiče, velí piktogramy v příměstských busech. Problém je v tom, že je nikdo neposvětil. „Řidič by neměl tyto piktogramy či upozornění vůbec používat,“ potvrdili...

Čtyři zraněné si vyžádala nehoda šesti aut na D1 na Vyškovsku

Čtyři zraněné, dva lehce a dva středně těžce, si vyžádala nehoda na dálnici D1 před sjezdem na Holubice na Vyškovsku na 210. kilometru ve směru do Brna....

24. srpna 2025  16:07,  aktualizováno  16:07

Plzeňský kraj pořádá 15 let odborné kempy pro nadané a mimořádně nadané žáky

Celkem 227 nadaných a mimořádně nadaných žáků se účastní odborných kempů, které pro ně 15 let pořádá Plzeňský kraj. V týdenní turnusech se letos v létě konají...

24. srpna 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Holky zdarma a mašiny. Svátek motorkářů se vrací zpátky do pražských Holešovic

Akce Prague Harley Days se letos odehraje poslední srpnový víkend na Výstavišti. Poprvé v historii se uskuteční i dětská spanilá jízda Stromovkou. Největším hitem má být i letos dospělácká spanilá...

24. srpna 2025  17:30

Vítěz soutěže jedlíků na Vizovickém Trnkobraní spořádal 180 švestkových knedlíků

V součtu 180 švestkových knedlíků dokázal dnes ve Vizovicích na Zlínsku za hodinu spořádat Radim Dvořáček z Ostravy. Stal se díky tomu letošním vítězem...

24. srpna 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Na Českokrumlovsku vlak usmrtil člověka, podle policie šlo o sebevraždu

U Velešína na Českokrumlovsku v neděli po poledni srazil vlak člověka, který zemřel. Pravděpodobně to byla sebevražda. Informoval o tom policejní mluvčí Miroslav Šupík.

24. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  16:59

Letiště Václava Havla

Autobus připomínající 100 let autobusové dopravy v metropoli přijíždí od Terminálu 3 Letiště Václava Havla Praha.

vydáno 24. srpna 2025  16:50

Po letech se na českém trhu etablovala barefootová obuv, obavy vyvrátily studie

Po deseti letech na českém trhu se barefootová obuv stala běžnou součástí nabídek prodejců, před dvěma lety vznikla Asociace barefoot obuvi (ABO). Původní...

24. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Policie žádá o pomoc při pátrání po muži s omezenou svéprávností z domova v Dubí

Policisté v Ústeckém kraji žádají veřejnost o pomoc při pátrání po 54letém Pavlu Hladkém, který je klientem Domova pro seniory v Dubí na Teplicku. Muž je...

24. srpna 2025  15:07

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

24. srpna 2025

Letiště Václava Havla Praha

Letadlo Airbus A220 dopravce Air France na lince z Paříže do Prahy přistává na Letišti Václava Havla Praha. Jedná se o stroj imatrikulace C-FOYA,který byl vyroben v roce 2023.

vydáno 24. srpna 2025  15:48

Divoká Šárka

Kříženec v Divoké Šárce.

vydáno 24. srpna 2025  15:47

Nebušice

Těžká technika u Nebušic.

vydáno 24. srpna 2025  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.