Okoštujte Vizovice. Trnkobraní se vrací k tradici a oslaví i místní kulturu

Petr Skácel
  14:12aktualizováno  14:12
Třídenní program, větší sepětí s místními lidmi a doprovodný program rozšířený mimo areál likérky Rudolf Jelínek. Festival Vizovické Trnkobraní, který se koná od pátku 22. do neděle 24. srpna, se letos vrací ke kořenům. Zahrají MIG 21, Michal Hrůza či Queenie.
Tradiční soutěž v pojídání švestkových knedlíků

Tradiční soutěž v pojídání švestkových knedlíků | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Radim Dvořáček si vkládá do úst švestkový knedlík. (17. srpna 2019)
Queen Relived by Queenie, O2 arena, Praha, 18. května 2023
Knedlíky do soutěže v pojídání švestkových knedlíků
Kamil Střihavka & The Leaders! na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26....
14 fotografií

„Cítíme, že se doba a nároky návštěvníků festivalů mění. I proto chceme Trnkobraní posunout, v dobrém slova smyslu ho vrátit k jeho kořenům a původní myšlence oslavy trnek a místní kultury, kterou si užijí vizovičtí i přespolní návštěvníci,“ uvedl Pavel Dvořáček, ředitel pořádající firmy Rudolf Jelínek.

Novým spolupořadatelem akce se stala Agentura Velryba, která stojí za úspěšným festivalem Holešovská Regata a ve Zlíně pořádá dlouhá léta koncerty známých kapel. „Trnkobraní pro mě dlouho bylo vzorem skvělého festivalu. Jeho pozice se ale za posledních patnáct let proměnila,“ říká šéf Velryby Michal Žáček.

Podle něj to dříve byl jediný podobně zaměřený velký festival na Moravě. Což už se změnilo.

„Dnes se tady od června do srpna koná kolem dvaceti přehlídek. A to nepočítám městské slavnosti a podobné akce, které jsou zdarma. Z festivalu, který měl kdysi výsadní postavení, se tak stal jeden z mnoha. A návštěvníků, kteří na něj mohou dorazit, je samozřejmě jen určitý počet,“ upozornil Žáček.

Návrat k jedinečnosti regionu

Proto přišla razantní změna strategie. „Podle mě nemá Trnkobraní soutěžit s obrovskými festivaly, kdo bude mít lepší a dražší lineup. Mělo by vycházet z genia loci, který likérka a celé Vizovice mají,“ připomněl fakt, že akci založili v roce 1967 vizovičtí nadšenci jako oslavu švestky, neboli valašsky „trnky“, a jejího hlavního produktu, tedy slivovice.

Program

Pátek 22. srpna

15:00 otevření areálu
16:30 Horizont
18:00 O5 a Radeček
19:05–19:15 Soutěž v pojídání frgálů
20:00 MIG 21
22:00 Kosovci

Sobota 23. srpna

11:00 otevření areálu
11:15 Sympl
12:30 Děda Mládek Illegal Band 14:00 Kamil Střihavka & The Leaders
16:00 Slza
18:00 Vizovjánek – pozvání na nedělní Trnkoslávu
18:30 Michal Hrůza s kapelou 19:30 Finále soutěž „Vynes trnku do oblak“
20:30 Queenie
22:00 Niemandi

Neděle 24. srpna

9:00 Trnovjanka (na náměstí) 9:30 začátek průvodu v centru 10:00 otevření areálu
11:00 Vizovjánek a hosté
12:00 Lucie Redlová s kapelou Garde
13:00 Soutěž v pojídání švestkových knedlíků, moderuje Petr Švancara
14:30 Vizovjánek a hosté
16:00 Fleret a Zuzana Šuláková

Poznámka: Jde o program hlavního pódia, celý doprovodný program je na webu vizovicketrnkobrani.cz.

Festival proto bude letos jiný, než jak jej lidé znají z posledních ročníků. Osobnější, pro celou rodinu a více zaměřený na jedinečnost Vizovic, jejich obyvatel i celého valašského regionu. A také gastronomických specialit vyráběných ze švestek, které budou mít ve svém menu i místní restaurace.

„Nepůjde jen o hudební program, ale celkově nabídneme spoustu zážitků po celém městě. Ostatně tak zní i motto festivalu: Okoštujte Vizovice,“ poznamenal Žáček.

Večer zahrají regionální kapely

Středobodem programu však bude pořád hudba. V pátek jsou hlavními hvězdami MIG 21 a O5 a Radeček. „MIG 21 jsou klasická festivalová kapela, která lidi baví a umí vykouzlit pohodovou atmosféru. A O5 a Radeček jdou po svém réunionu hodně nahoru. Loni jsem je viděl naživo a byl jsem až překvapený, že hráli asi hodinu, a lidé znali všechny písničky. Není to jako u jiných interpretů, kdy je koncert postavený na dvou třech hitech,“ podotkl promotér.

Sobota nabídne zpěváky Kamila Střihavku & The Leaders a Michala Hrůzu s kapelou, skupiny Děda Mládek Illegal Band, Slza či Sympl a večerní čas bude patřit Queenie.

„Nebývá zvykem, aby pozici headlinera měl tribute band, ale Queenie jsou výjimeční. Patří mezi nejlepší interprety písní Queen v Evropě a jejich koncert je show se vším všudy, stejně jako kdysi u originální kapely okolo Freddieho Mercuryho,“ vyzdvihl Žáček.

Oba večery pak zakončí regionální kapely, v pátek Kosovci a v sobotu Niemandi. „Je to cílený dramaturgický krok. Chceme akcentovat fenomén tancovaček a zábav, které mají na Moravě dlouhou tradici přetrvávající dodnes. Kosovci zastupují starší generaci, Niemandi jsou zase mladí kluci,“ poznamenal.

V neděli je vstup zdarma

Změna filozofie přehlídky je patrná i na cenové politice. Oproti loňsku jsou vstupenky skoro o polovinu levnější. Dvoudenní permanentka vyjde návštěvníky starší 15 let na místě na 1 200 korun, pátek stojí 600 a sobota 700 korun. Děti od sedmi let mají slevu a mladší půjdou zdarma.

Na rodiny s dětmi mysleli organizátoři i v programu – od sportovních a zábavních atrakcí až po sobotní písničkový Karneval s Pipi na menším pódiu v areálu.

Legendární švestkové knedlíky z Vizovic

Nedělí, kdy mají všichni vstup zdarma, se Trnkobraní po jedenácti letech vrací ke třídennímu programu. V tento den vystoupí domácí soubor Vizovjánek s programem všech generací členů souboru, který doplní atraktivní hosté ze zahraničí. Dále vystoupí Lucie Redlová s kapelou Garde a legendární Fleret se Zuzanou Šulákovou.

Na tento den se přesouvá rovněž oblíbená soutěž v pojídání trnkových knedlíků, kterou bude moderovat bývalý fotbalista Petr Švancara. Favoritem v ní bude Radim Dvořáček, tradiční vítěz z posledních let. Jeho strategie bývá jednoduchá.

„Obecně trvá 10 až 15 minut od začátku jídla, kdy do mozku ze žaludku doputuje informace, že je plný,“ líčí Dvořáček. „Takže i já se snažím na Trnkobraní jíst nejrychleji, co to jde, protože po čtvrt hodině už toho člověk s každou minutou zvládne míň a míň. Obvykle mívám po patnácti minutách snědeno kolem 140 knedlíků, ve zbylém čase jich pak sním 70 až 80,“

Jak poznat celé Vizovice

V neděli od 9.30 hodin vyrazí z vizovického náměstí průvod s dechovou hudbou, který projde Slušovskou ulicí až do areálu likérky. Jde o novinku, která má ambici stát se obnovenou tradicí.

„Moc mě potěšilo, že kromě Trnkovjanky a Vizovjánku, které tvoří základ průvodu, se přidá dalších nejméně šestnáct spolků a firem. Plní mě to nadějí, že místní lidé vzali za svou myšlenku o návratu ke kořenům,“ poukázal Žáček.

Švestkové sady firmy Rudolf Jelínek ve Vizovicích

Na náměstí bude k vidění výstava Letem trnkovým světem, která přibližuje bohatou historii švestky ve Vizovicích. Návštěvníci se dozvědí například to, že v roce 1906 tvořily švestky 88 procent všech ovocných stromů na Vizovicku nebo že na výrobu jedné láhve slivovice je potřeba 787 švestek.

Hubený jedlík vytvořil český rekord, spořádal 202 švestkových knedlíků

Po ovocných sadech ve městě bude jezdit okružní vláček, nachystané budou komentované prohlídky pálenice, workshopy výroby vizovického pečiva nebo virtuální realita švestky. Nechybí ani soutěž Vynes trnku do oblak, výuka odzemku, řemeslný jarmark, prohlídka likérky, místních podniků či minifarmy, kytarová sešlost či Trnkopas – interaktivní průvodce městem.

České dráhy zajistí v pátek a sobotu v noci vlaky zdarma z Vizovic do Zlína s odjezdem v 0.30 hodin. Ve stejný čas pojedou od vlakového nádraží také speciální autobusové linky do Vsetína, ani za ně návštěvníci nebudou platit.

Vedle festivalového areálu u vlakového nádraží pak vznikne kemp, v němž bude možné přespat. Na stejném místě je také připraveno velké parkoviště.

Trnkobraní v roce 2018:

18. srpna 2018

