Trojblok chce o koalici ve Zlíně vyjednávat pouze společně

Autor: ČTK
  18:53aktualizováno  18:53
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hnutí STAN oslovilo při povolebním vyjednávání o koalici ve Zlíně s nabídkou jednání tři politické subjekty tvořící trojblok s 12 křesly v zastupitelstvu, tedy ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem a Piráti. Všechna tři uskupení pozvání zdvořile odmítla s tím, že chtějí jednat pouze jako celek, řekla dnes ČTK lídryně STAN Věra Stojar. Jednání o možné koalici ve Zlíně se v neděli zadrhla na rozdělení mandátů v městské radě. Hnutí STAN a Zlín 21 nabídla trojbloku čtyři křesla z 11, trojblok jich chce pět. Zástupci STAN i Zlín 21 avizovali, že chtějí oslovit i jednotlivé subjekty v trojbloku. Členové trojbloku to však odmítli.

"Oslovili jsme všechny tři politické subjekty trojbloku s pozváním k samostatnému jednání. Všechny tři naše pozvání zdvořile odmítly s tím, že chtějí nadále jednat pouze jako celek. Tuto situaci si nyní musíme vyhodnotit a zvážit další postup. Nadále jsme přesvědčeni, že naše nabídka na rozdělení míst v radě města byla férová a odpovídala výsledkům komunálních voleb, tedy podpoře, kterou jednotlivým subjektům vyjádřili voliči," uvedla Stojar. Oficiální jednání podle ní zatím v plánu není. Další postup zvažuje a situaci ve svém zastupitelském klubu vyhodnocuje také Zlín 21.

Trojblok dnes uvedl, že jeho cílem je, aby Zlín měl stabilní a funkční vedení, které bude respektovat výsledky voleb a odpovídající zastoupení všech koaličních partnerů. "Právě proto jsme včera (v neděli) předložený návrh hnutí STAN a Zlín 21 nemohli přijmout. Trojblok přináší do případné budoucí koalice bez hnutí ANO 12 z 29 mandátů, tedy více než 40 procent mandátů v této koalici, a navazuje na dlouhodobou, v praxi ověřenou spolupráci. Naším cílem je vytvořit koalici, ve které budeme mít adekvátní zastoupení ve vedení města. Lidé, kteří volili Společně pro Zlín, ODS nebo Zlín Srdcem a Piráti, tvoří největší část voličů rýsující se koalice a mají právo na odpovídající zastoupení," uvedl zástupce trojbloku Aleš Dufek (KDU-ČSL). Pozici primátora si trojblok nenárokuje. "Jsme připraveni dále věcně jednat," uvedl Dufek.

Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů ze 41. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD se dvěma zastupiteli. Hnutí ANO, jehož primátor Jiří Korec vedl město dvě volební období, je zatím mimo koaliční vyjednávání.

V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici bylo hnutí Zlín 21, STAN a SPD.

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