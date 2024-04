Víc akcí, pestrá nabídka. Město chce posílit největší zlínské tržiště

„Naším cílem je, aby bylo tržiště více navštěvované a lidé tam našli co nejvíce zajímavých a kvalitních surovin,“ shrnul primátor Jiří Korec. „Na základě zkušeností z prvního roku provozu se nám ukázalo, že je více než vhodné pro zvýšení návštěvnosti dělat akce. Proto se jejich počet v letošním roce výrazně zvýší,“ doplnil. Právě o uplynulé sobotě se na tržišti konaly farmářské trhy, které se zopakují další sobotu 13. dubna. Tuto neděli to bude bleší trh, jenž se bude konat znovu zhruba za měsíc. Na konci března se uskuteční Velikonoční jarmark a v sobotu 6. dubna slavnostní zahájení nové sezony.

„K mání budou delikatesy přímo od výrobců a nebude chybět ani gastrozóna s dobrým jídlem a pitím. Akce je vhodná pro celé rodiny,“ lákají na tento den organizátoři na webových stránkách.

Město má aktuálně naplánovaných asi šedesát akcí, což je dvakrát více než loni. Chce také provoz tržiště propojit s velkými celoměstskými akcemi, jako je dětský filmový festival, Barum rally nebo festival Zlín žije. Oživit ho tematickými večery, gastronomií.

„Budeme pracovat na rozšíření a obměně gastrozóny,“ předestřel mluvčí magistrátu Tomáš Melzer. „Na tržišti je od začátku března stánek Faency Fries, který nabízí domácí hranolky s trhaným masem. Dále se chystá rozšíření o točenou zmrzlinu. Chystáme spolupráci a pravidelnou nabídku s Dary kraje, kteří by na tržiště měli přinést své vlastní výrobky,“ vypočítal.

Podle mluvčího chce tržiště lákat i na dobrou kávu. „V sezoně mohou návštěvníci využít zón s lehátky a stoly k vychutnání si občerstvení,“ vzkázal obyvatelům města.

Farmářů je méně

To vše by mělo na tržiště přilákat více lidí, což by zase mohlo vyvolat větší zájem prodejců. A nejen na akcích přes víkendy. „Když tam bude větší návštěvnost, tak bude i větší zájem prodejců, a tím se nám podaří obsadit i jiné dny mimo akce,“ zmínil Korec. „Chtěli bychom posílit i stálou nabídku.“

Mezi příčinami slabší první sezony bylo podle vedení města i to, že lidé v dnešní době šetří a nakupují častěji v supermarketech, kde je zboží levnější. Těm má tržiště konkurovat zejména farmářskými výrobky přímo od pěstitelů.

„Největší úskalí pro každodenní naplnění tržiště vnímáme v menším počtu farmářů, kteří si prodej svých výpěstků a produktů řeší prodejem ze dvora nebo v kamenných obchodech,“ sdělil Melzer. „Dále nám nepřeje ani celková nabídka farmářů, kdy se jejich počet snížil a někteří své řemeslo opustili a nemají pokračovatele.“

Další změnou k lepšímu má být větší mediální podpora ze strany magistrátu, který by měl provoz a akce více propagovat. Manažerka tržiště Michaela Topič získala místo na plný úvazek, když loni měla jenom poloviční, a má i vlastní rozpočet, s nímž může nakládat.

A je zde ještě jiný ekonomický faktor: čím více prodejců na tržišti bude, tím více peněz město vybere na nájmu a sníží vlastní náklady na provoz.

„Budeme tlačit na to, aby to bylo lepší, aby se to zdokonalilo, aby se i případné chyby napravily. Každý rok bychom se měli zlepšovat,“ věří náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města ve své kompetenci. „Chceme, aby zlínská veřejnost brala tržiště jako alternativní místo, kde se dají koupit zajímavé produkty.“

Město stále sbírá podněty od veřejnosti pro vylepšení nabídky produktů i tipy na nové prodejce. Lidé je mohou posílat na e-mailovou adresu trziste@zlin.eu.

Obnova tržiště Pod Kaštany stála zhruba sto milionů korun. Na více než 900 metrech čtverečních je k dispozici na šest desítek prodejních míst, dalších až třicet míst lze využít v případě rozšíření tržiště směrem k sousednímu náměstí Míru. Součástí úprav bylo rovněž přeložení sítí, obnova povrchů a doplnění laviček.