Zlín otevře nové infocentrum v budově radnice, chce tam nalákat víc lidí

„Turistické a informační centrum je součástí náměstí Míru a jeho otevírací dobou budeme lépe reagovat na dění na náměstí,“ řekl primátor Jiří Korec.

Zázemí v něm najdou například účinkující, kteří budou vystupovat na akcích na náměstí, což dříve nebylo možné.

Dnešní informační centrum se nachází v útrobách radnice jako součást tamních informací u vstupu. V provozu je pouze v době, kdy je otevřený úřad.

„Myslím, že půjdeme cestou, aby bylo nové turistické a informační centrum využíváno víc než doposud. Přes hlavní letní sezonu by mohlo fungovat i přes víkend. Dávalo by nám to smysl,“ předestřel Korec.

Zlínský kraj provozuje své informační centrum ve 14. budově, kde je muzeum a galerie. Otevřeno mívá i mimo pracovní dny.

Město se s krajem bude domlouvat, jak rozumně skloubit provoz obou služeb turistům. Městské zařízení by mohlo například podávat kompletní informace o městské architektuře.

Dělníci nyní dokončují stavební práce na přestavbě prostoru a během září tam nastěhují nábytek. Dispozice prostoru se po opravách zjednodušila a není tolik členitá.

„Provoz by mohl být spuštěn na konci září, nebo na začátku října,“ odhadl vedoucí radničního odboru realizace investičních akcí Petr Hloušek.

Po otevření nového informačního centra skončí to stávající. Po pravé straně po vstupu do radnice tak bude jen recepce, jež bude sloužit návštěvníkům magistrátu.