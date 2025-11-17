Piknik u „svitovské“ brány i nové chodníky. Zlíňané vybírají nové investice

Petr Skácel
  10:22aktualizováno  10:22
Obyvatelé Zlína mohou vybírat nové investice, které vzniknou ve městě. V rámci participativního rozpočtu Tvoříme Zlín letos radnice rozdělí sedm milionů korun, vybírat projekty lze do 23. listopadu.
Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je...

Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je například prostor u Malé scény. | foto: Město Zlín

Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je...
Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Jeden z návrhů...
Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je...
Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je...
6 fotografií

„Hlasovat pro ně lze na www.tvorimezlin.cz, v systému Munipolis, v Turistickém informačním centru, které sídlí v budově radnice, nebo přímo v kancelářích místních částí. O objektivnost hlasování se stejně jako loni postará umělá inteligence Chat GPT,“ uvedla náměstkyně primátora Jana Bazelová.

Mezi velkými projekty nechybí kultivace prostoru kolem Malé scény, která je jedním z kulturních center města.

„Navrhujeme upravit západní a východní prostory navazující na rampy a doplnit je o mobiliář a umělecké dílo,“ popsal iniciátor František Němec, podle něhož by se také měl rozšířit prostor před Malou scénou omezením parkování.

Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je například prostor u Malé scény.
Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je řada nefunkčních a poškozených chodníků po celém městě, například k nákupnímu centru Čepkov.
Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Jeden z návrhů směřuje k estetické úpravě zastávky MHD Křiby na Jižních Svazích.
Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je také univerzitní park na Mostní ulici.
6 fotografií

Úpravy v univerzitním parku

Změna se může týkat i centra města, konkrétně náměstí Práce „Prostranství u tzv. svitovské brány navrhuji doplnit o ‚piknikové sety‘ pro možnost relaxace a občerstvení a případné grafické zpracování volných betonových ploch,“ napsal Jiří Kotlový, podle něhož má tento prostor daleko větší potenciál než momentálně nabízí.

Park, naučná stezka či meteorologický sloup. Občané mohou vylepšit Zlín

Nedaleký Univerzitní park má projít úpravou a předlážděním, vznikl by zde veřejný prostor pro umění a interakci.

„Cílem je zvýšit estetickou úroveň parku, nabídnout nové podněty pro aktivní trávení volného času studentů a veřejnosti a posílit jeho roli jako přirozeného centra univerzitního a městského života,“ vysvětlil navrhovatel David Grygárek.

Návrhy míří i na opravy chodníků

Rekonstrukce a výzdoby profesionálním graffiti by se mohla dočkat zastávka MHD Křiby ve směru na Jižní Svahy a ve vedlejším Centrálním parku má vzniknout vodní prvek k osvěžení a ochlazení v horkých letních dnech.

Lidé mohou hlasovat také pro meteorologický sloup ve Zlíně na náměstí Práce, který by ukazoval souvislosti základních meteorologických ukazatelů na vývoji počasí.

Nechybí ani ryze praktické investice jako například oprava chodníků a parkovacích ploch na Kútech, rekonstrukce chodníku ve vnitrobloku Padělky VIII, ulici Slínová, mezi půldomky v ulici Příkrá nebo spojovacího chodníku na ulici Lesní čtvrť III pod gymnáziem.

Populární jsou i proměny dětských hřišť

Populární jsou rovněž nápady na obnovu dětských hřišť a sportovišť, tentokrát by se mohli dočkat na Podhoří či na křížení Lesní čtvrti I a ulice Prostřední, kde se hřiště, které je poblíž bytové zástavby, potýká s četnými stížnostmi na hluk.

„Je pravděpodobné, že revitalizací tohoto sportoviště by se část uživatelů přesunula na nově zrekonstruované hřiště. Svým umístěním nad garážemi a v dostatečné vzdálenosti od bytové zástavby je vhodné pro sportovní činnost, především pak pro míčové hry,“ upozornila Lucie Turecká.

Lidé mění Zlín, chtějí hrát footgolf a chodit po opravených chodnících

Mezi malými projekty, u nichž je hranice 750 tisíc korun, dominují nápady na stavby či proměny dětských hřišť. Konkrétně vybudování dětského hřiště pod víceúčelovým sportovištěm u ZŠ Slovenská, revitalizace hřiště pro malé děti na ulici Ševcovská či dětského hřiště na sídlišti Podhoří nebo změnu hlučného oplocení dětského hřiště v ulici Na Vyhlídce na Letné.

Hlasovat jde rovněž pro venkovní herní stůl na Bartošově čtvrti u stezky propojující ulice Boněcký rybník a Zborovská nebo opravu rozpadajícího se chodníku na mostě u nákupního centra Čepkov.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Galerie moderního umění v Hradci Králové představí práce Mančušky a Ponomarevové

ilustrační snímek

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové nabídne v proměnlivých částech dlouhodobé výstavy Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche dva nové výstavní...

17. listopadu 2025,  aktualizováno 

Piknik u „svitovské“ brány i nové chodníky. Zlíňané vybírají nové investice

Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je...

Obyvatelé Zlína mohou vybírat nové investice, které vzniknou ve městě. V rámci participativního rozpočtu Tvoříme Zlín letos radnice rozdělí sedm milionů korun, vybírat projekty lze do 23. listopadu.

17. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Podle gusta influencerky. Budějčanda vydala knihu s procházkami městem

Budějčanda na křtu své nové knihy v IGY centru

Na Instagramu ji sleduje více než 32 tisíc lidí. A přesto její tvář neznají. Tu si pečlivě chrání. Říká si Budějčanda, a když budete mít štěstí, potkáte ji v ulicích třeba s kloboukem a mobilem v...

17. listopadu 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Projekt na úpravu rakovnické sportovní haly je hotový, stavba za několik let

ilustrační snímek

Rakovník má hotový projekt na rozšíření a modernizaci sportovní haly, stavba za zhruba 300 milionů korun začne ale až za několik let. V současnosti totiž...

17. listopadu 2025  8:30,  aktualizováno  8:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akce zdarma 17. listopadu 2025: Praha nabídne koncerty hvězd i volné vstupy

Slavnostní otevření Národního muzea, Andrej Babiš. ( 27. října 2018)

V pondělí 17. listopadu si každoročně připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V Česku je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce. Období...

16. listopadu 2025  14:15,  aktualizováno  17. 11. 9:53

Krušnohorský spolek DoKrajin míří mezi elitu českých a německých organizací

Krušnohorský poutník na Kovářské je místem, kde spolek pořádá řadu svých akcí.

Landart setkávání v téměř zaniklé obci Königsmühle, přeshraniční Great Walks, dvojjazyčná aplikace Osudy Krušnohoří i vzdělávání dětí na obou stranách hranice. Pod tím vším je podepsaný krušnohorský...

17. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Zájem o studium animované tvorby na zlínské univerzitě v posledních letech roste

ZĂˇjem o studium animovanĂ© tvorby na zlĂ­nskĂ© univerzitÄ› v poslednĂ­ch letech roste

Zájem o studium animované tvorby na zlínské Univerzitě Tomáše Bati (UTB) roste. Před zhruba deseti lety se ke studiu hlásilo 30 až 40 uchazečů. Každým rokem...

17. listopadu 2025,  aktualizováno 

V Liberci byla kvůli očekávanému sněžení uzavřena chátrající Svijanská aréna

ilustrační snímek

V Liberci je od dnešní půlnoci preventivně uzavřený chátrající městský zimní stadion Svijanská aréna v areálu Sport parku. Důvodem pro dočasné uzavření je...

17. listopadu 2025  7:59,  aktualizováno  7:59

Jičín chce pokračovat v dotovaných sdílených kolech, vypsalo soutěž

ilustrační snímek

Provoz dotovaných sdílených kol v šestnáctitisícovém Jičíně by měl pokračovat i v dalších letech. Radnice vypsala zakázku na poskytovatele služby pro roky 2026...

17. listopadu 2025  7:30,  aktualizováno  7:30

Štěňata odebraná ze zakázaného chovu na Tachovsku zatím do adopce nemohou

Ve psím útulku v Tachově se aktuálně starají o 11 štěňat, která odebrali...

Většina zvířat nedávno odebraných chovatelce ze Starého Sedliště na Tachovsku skončila ve psím útulku. Aktuálně se starají o šest dospělých psů a jednu fenu s 11 štěňaty. Roztomilá černobílá mláďata,...

17. listopadu 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Nepřijatelné. Ve Výběžku kritizují uzavírku klíčové silnice, stát hledá řešení

Práce na obchvatu Svoru. Zcela neprůjezdná bude pro řidiče vozovka mezi Svorem...

Obyvatelům Šluknovského výběžku hrozí příští rok výrazné dopravní potíže. Plánovaná uzavírka silnice I/9 mezi Svorem a Novou Hutí v sousedním Libereckém kraji by mohla na devět měsíců zkomplikovat...

17. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Technické muzeum ve Vysokém Mýtě se poprvé otevře veřejnosti 30. prosince

ilustrační snímek

Do Technického muzea ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku se lidé budou moci poprvé podívat 30. prosince. Pardubický kraj pro muzejní účely přestavuje bývalou...

17. listopadu 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.