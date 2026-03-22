Týden škol na Valašsku nabídne festival volnočasové inspirace či akce v knihovně

Týden škol na Valašsku nabídne příští týden na Vsetínsku festival volnočasové inspirace, akce v knihovně či benefiční kavárnu. Kampaň Týden škol na Valašsku se letos koná druhým rokem, hlavní program je od 23. do 27. března. I letos se do akce zapojí zástupci zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB), sdělila ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková. Kampaň propojuje mateřské a základní školy, pedagogy, žáky, rodiče i veřejnost.
"Kampaň chce přiblížit práci a posílit respekt ke všem, kteří se na chodu školy podílejí – od učitelů přes asistenty, vychovatele a nepedagogické pracovníky až po vedení škol," uvedla mluvčí. Učitelé i další pracovníci škol čelí podle organizátorů rostoucím nárokům. "Chceme ukázat, že škola není jen budova a výuka, ale živý organismus, kde každý člověk hraje svou nezastupitelnou roli. Pokud spolu ladíme, vzniká prostředí, ve kterém se děti mohou bezpečně rozvíjet," uvedla zástupkyně organizátorů Iva Koutná.
Kampaň po designové a marketingové stránce vytvořili studenti Fakulty multimediálních komunikací UTB. Univerzita se zapojí například do prezentací a diskusí programu Zažít školu jinak – Od nápadu k činu v Trezoru přírody v Horní Lidči na Vsetínsku, který je věnovaný rozvoji potenciálu talentovaných žáků. "Ve spolupráci s vedením Místního akčního plánu jsme pro školy připravili metodiku pro snadnou aplikaci grafiky i podstaty kampaně Týdne škol na Valašsku, což motivovalo k zapojení i další regiony. Ke Vsetínsku se letos aktivně připojí Vizovicko a Slušovicko. Do vizuálního stylu inspirovaného modrotiskem se symbolikou orchestru se chystají převléct i další regiony Valašska,“ uvedla prorektorka UTB Martina Juříková.
Děti z mateřských a základních škol mohly vytvořit přání svým pedagogům, vystavená budou v Masarykově veřejné knihovně Vsetín. V knihovně se v pondělí uskuteční otevřený den s pohádkovou stezkou a čtenářskou inspirací pro pedagogy. V pondělí bude také benefiční Férová kavárna s Lískou, školáci ze vsetínských škol nabídnou veřejnosti kávu a čaj za dobrovolný příspěvek. Výtěžek podpoří výukový včelín v Arboretu Semetín. V úterý a středu bude Festival volnočasové inspirace s Alcedem. Na čtvrtek je připravený zábavný večer Kantoři na tahu. Uskuteční se také školní a komunitní aktivity mateřských a základních škol.