Týden udržitelnosti na zlínské univerzitě se zaměří i na bezpečnost či zdraví

Jak žít udržitelněji, pečovat o zdraví či být připravený na krizové situace přibližuje Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) na zlínské Univerzitě Tomáše Bati (UTB). Škola na tento týden připravila pro své studenty a zaměstnance i pro veřejnost přednášky, burzy oblečení, rostlin či vybavení domácností, ochutnávku lokálních bio produktů, workshopy o zdravém životním stylu a psychické pohodě, nácvik první pomoci nebo aktivity zaměřené na osobní bezpečí. ČTK to dnes řekla prorektorka UTB Martina Juříková.
"Udržitelnost vnímáme jako přirozenou součást života univerzity. Nejde pouze o ochranu životního prostředí, ale také o to, jak vytvářet prostředí, ve kterém se dobře žije, pracuje a studuje. ETUR festival propojuje studenty, zaměstnance i veřejnost a ukazuje, že udržitelnost může mít velmi konkrétní podobu – od odpovědného nakládání s věcmi a potravinami až po péči o vlastní zdraví a psychickou pohodu," uvedla Juříková.
Univerzita letos zařadila i nové aktivity, workshopy na téma bezpečnost, ergonomie pracoviště a studijní a pracovní návyky i sběr obnošených bot. "Poslouží výzkumu, protože zde máme na univerzitě projekt recycling shoes, kde zpracováváme, drtíme tyhle boty a zpracováváme je na další v duchu Baťovy udržitelnosti," uvedla Juříková.
Dnešní program se zaměřil na jídlo a lokálnost, začal snídaní s rektorem, na které se podávaly farmářské minichlebíčky, omelety, pohankové i čočkové placky, koláče s ovocem či ovesné kaše. "Připravili jsme moderní snídaňovou ochutnávku s důrazem na lokální a sezonní suroviny s vyšším podílem rostlinné stravy, bio produkcí a vlastní výroby menzy UTB. Maso je zde zastoupeno opravdu jenom jako kvalitní doplňkový prvek," uvedl šéfkuchař menzy Petr Sedlář. Lidé mohli také ochutnat kaše výrobce Topnatur ze Slušovic na Zlínsku. Na vývoji limitované edice kaší se podíleli i studenti univerzity a vyvíjeli nové příchutě, firma poté do výroby zvolila příchuť amaretto a višeň, kiwi a růže a valašský frgál.
Středeční akce propojí péči o tělo a mysl, čtvrtek bude zaměřený na zdraví a bezpečí. "Fakulta humanitních studií UTB ve spolupráci s projektem První pomoc Nanečisto připravila názorné ukázky první pomoci na simulátorech a zážitkové krizové simulace. Účastníci si tak budou moci vyzkoušet, jak reagovat v situacích, kdy může jít o zdraví nebo život. Program doplní přednáška o osobním bezpečí Sám sobě bodyguardem a běžecký kurz," uvedla mluvčí UTB Svěráková. Pátek bude věnovaný psychické odolnosti a regeneraci.
"Po celý týden budou v budově rektorátu probíhat swapy, tedy výměny oblečení, pokojových rostlin nebo vybavení domácností a kuchyněk. Návštěvníci tak dostanou možnost dát nepotřebným věcem nový život a zároveň si odnést něco, co mohou sami využít," uvedla Svěráková.