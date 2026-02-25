Samec Ozzy se v Zoo Zlín narodil v květnu 2024 tygřici Sambě. Zpočátku odchov probíhal naprosto ukázkově, po třech měsících však nastal zlom.
Samice začala trpět zánětem mléčné žlázy, přestala mládě kojit a odmítala ho. Museli od ní mládě oddělit, jinak hrozilo, že o ně zoo přijde. Naštěstí už přijímalo pevnou potravu.
„K naší velké radosti se nám v říjnu 2024 podařilo Ozzyho opětovně spojit s tygřicí. To bylo nesmírně důležité pro socializaci a další vývoj mláděte,“ uvedla hlavní zooložka Markéta Horská.
|
Tygřice Samba ze zlínské zoo má první mládě, sameček je ve skvělé kondici
Nyní téměř dvouletý Ozzy dospěl, nadále tak nemohl zůstat v expozici se svou matkou. Na základě rozhodnutí koordinátora chovu tygrů ussurijských tak samec zamířil do Zoo Lisabon.
„Před cestou náš externí veterinář tygra uspal a provedl základní veterinární vyšetření. Poté chovatelé naložili Ozzyho do transportní bedny, po podání látky na probuzení se Ozzy v pořádku probudil a mohl se vydat na cestu. Transport zvládl skvěle, byl velmi klidný,“ popsala Horská
Nyní si tygr zvyká na novou ubikaci a výběh v lisabonské zoo, podle zpráv místních chovatelů se vše jeví v naprostém pořádku. Čeká na něj i seznámení s mladou tygřicí, která pochází ze zoo v německém Mnichově. „Věříme, že se tak podaří sestavit nový, perspektivní chovný pár,“ doplnila.
|
Kvůli nemoci matky hrozilo, že zoo o tygříka přijde. Teď už oba řádí ve výběhu
Odchod každého zvířete narozeného v naší zoologické zahradě je podle primátora Jiřího Korce důkazem, že Zoo Zlín patří mezi respektované evropské instituce.
„Ozzyho přesun do Lisabonu potvrzuje vysokou úroveň péče i odborné práce našich chovatelů a veterinářů. Jsem hrdý na to, že se Zlín aktivně podílí na záchraně kriticky ohrožených druhů a že právě od nás putují do světa jedinci, kteří pomáhají budovat perspektivní chovné páry a posilovat genetickou rozmanitost populace tygrů ussurijských,“ uvedl primátor.
Tygr ussurijský je největší kočkovitá šelma na světě. Původní populace těchto šelem byla kvůli nelegálnímu lovu a ztrátě přirozeného prostředí značně zdecimována, tygři ussurijští patří ke kriticky ohroženým druhům.
|
Ve zlínské zoo doplní páry velkých šelem, rozroste se také sloní stádo
Pouze několik stovek jedinců obývá omezené území na ruském Dálném východě. V zoologických zahradách žije mnohem více tygrů ussurijských než ve volné přírodě.
Jejich chov v lidské péči se řídí přísnými pravidly, právě koordinátor chovu dohlíží na to, aby populace zůstala zdravá s vysokou genetickou proměnlivostí.