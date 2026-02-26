U týrání zvířat veřejnost tlačí na přísnější tresty. Babišovu reakci chápu, říká obhájce

Jana Fuksová, ČTK
  15:42aktualizováno  15:42
Advokát Zdeněk Sochorec, který zastupoval muže odsouzeného za týrání psa v Uherském Hradišti, nevnímá otázku trýznění zvířat jako politické, ale jako celospolečenské téma. Úterní rozsudek odvolacího soudu, který zmírnil trest ze dvou let vězení na podmínku, veřejně kritizoval premiér Andrej Babiš. Případ označil za neuvěřitelně skandální.
Americký staford se zotavuje po krutém zacházení, kdy jej majitel nejspíše déle...

Americký staford se zotavuje po krutém zacházení, kdy jej majitel nejspíše déle než měsíc pořádně nekrmil. | foto: Facebook Nalezení psi Uherské Hradiště

Na těžce podvyživeného psa byl velmi smutný pohled.
Týraný pejsek z Uherského Hradiště má novou rodinu, dostal jméno Blade a osm...
Po záchraně z bytu skončil pes v péči veterinární lékařky.
Týraný pejsek z Uherského Hradiště má novou rodinu, dostal jméno Blade a osm...
7 fotografií

„Překvapilo mne to, ale na druhou stranu to chápu,“ okomentoval reakci premiéra Babiše pro iDNES.cz Sochorec s tím, že jde o jeho osobní vyjádření.

„Týrání zvířat je dnes velmi populární, zajímavé téma, řeší se v médiích, oslovuje obrovskou část lidí. Je to dokonce populárnější než týrání osob. Rezonuje to i mezi politiky a to bez ohledu na politickou příslušnost, protože je to požadavek a tlak široké veřejnosti. I ve vládě jsou chovatelé zvířat a myslím, že rychle dojde ke zpřísnění pravidel chovu zvířat i trestů,“ doplnil.

Zlínská pobočka brněnského krajského soudu v úterý změnila původní dvouletý trest vězení za týrání psa na dvouletou podmínku s tříletou zkušební dobou. Součástí trestu je také pětiletý zákaz držení a chovu zvířat.

Obhájce žádal podmíněný trest v jakékoliv délce. Dokonce i státní zástupkyně Jana Kranzová navrhovala podmínku, a to v délce tří let s pětiletou zkušební dobou.

Skandální, nesouhlasí Babiš s podmínkou za týrání psa. Tejc podle něj podá stížnost

„Vidíme tam celou řadu polehčujících okolností, jako například bezúhonnost, projevená lítost, veřejná omluva, léčba, kladné hodnocení od zaměstnavatele, zaplacení částky neziskové organizaci, která se stará o psy,“ zdůvodnila žalobkyně pro iDNES.cz.

„Z našeho pohledu obžalovaný dostal dva tresty. Jeden od soudu a druhý, za mne horší, kdy je společensky absolutně znemožněný, šikanovaný okolím, ve všech médiích se objevují jeho fotografie obličeje. Samozřejmě neschvaluji jakékoliv týrání, sám mám už několikátého psa. Ale nevzpomínám si, že by na někoho v podobném případu byl vytvářen takový tlak,“ doplnil Sochorec.

Kauzu řeší ministr spravedlnosti

Rozsudek odvolacího soudu je pravomocný a je proti němu možný pouze mimořádný opravný prostředek.

Kvůli tomu se také Babiš obrátil na ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO), který mu podle něj sdělil, že podá v neprospěch pachatele stížnost pro porušení zákona a že prozkoumá možnosti pro případné podání dovolání.

Psovi lezla žebra, byt byl plný výkalů. Hradištěm otřásl případ týrání

„Zapojení ministerstva spravedlnosti tady vnímám jako vyhovění přání většinové společnosti,“ konstatoval Sochorec.

Podle státní zástupkyně ale nedošlo k takovému pochybení, na základě kterého by byl důvod podat dovolání kvůli přiměřenosti trestu.

Odvolací senát se v tomto případě přiklonil k názoru, že majitel amerického bullyho si nepočínal v přímém úmyslu, když psa drženého v bytě nevenčil, nenavštěvoval a krmil ho i napájel jen sporadicky.

Psa v Rakovníku patrně někdo poléval žíravinou, zvíře podstupuje náročnou léčbu

Tento případ ale není ojedinělý a ochránci zvířat i další organizace se přiklánějí ke zpřísnění trestů.

„Tresty by měly být přísné, tím myslím nepodmíněné. Pokud jsem majitel zvířete, mám za něj zodpovědnost, a pokud jej už nechci, musím mu zajistit jiný domov. Do týrání samozřejmě patří i zanedbání péče,“ poukázala Hana Pirnerová, ředitelka společnosti Pomocné tlapky, která se 25 let zabývá chovem a výchovou asistenčních psů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Nepřemožení. Ve slévárně vzniká relikviář umučených kněží, budou blahořečení

Relikviář kněží Jana Buly a Václava Drboly, kteří byli popraveni v rámci tzv....

Ve slévárenské dílně v Tupesích odlili první část relikviáře kněží Jana Buly a Václava Drboly popravených v 50. letech. Oba budou prvními blahořečenými oběťmi totalitních režimů v Česku. Dílo navrhl...

26. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Příprava na přijímačky přijde na desítky tisíc. Některé rodiny omezují výdaje na domácnost

Podle dat ČSÚ se počet středoškoláků v Česku za pět let zvýšil o pětinu a v...

V pátek končí podávání přihlášek na střední školy. Přijímací zkoušky na střední školy se v Česku postupně staly nejen akademickou, ale i ekonomickou výzvou. Vedle znalostí a studijních předpokladů...

26. února 2026  16:51

Muzeum v Litomyšli otevře výstavu o historii cyklistiky ve městě

Muzeum v LitomyĹˇli otevĹ™e vĂ˝stavu o historii cyklistiky ve mÄ›stÄ›

Regionální muzeum v Litomyšli na Svitavsku otevře v neděli výstavu Hrom do pedálu! Je věnovaná organizované cyklistice ve městě v letech 1886 až 1989. Tamní...

26. února 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Na nové vybavení možná nezbude. Stát škrtne 400 milionů pro dobrovolné hasiče

V Černém Dubu shořel rodinný dům. Oheň likvidovaly profesionální i dobrovolné...

Nová cisterna či další vybavení? Kvůli snížené dotaci na ni řada jednotek musí zapomenout. Dobrovolní hasiči letos totiž dostanou o 400 milionů korun méně než v předchozích třech letech. Podle...

26. února 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skiareály v Ústeckém kraji zasáhlo oteplení, některé zůstávají v provozu

ilustrační snímek

Kvůli oteplení jsou některé skiareály v Ústeckém kraji zavřené. Denní provoz udržují díky dostatku technického sněhu střediska Klíny na Mostecku, Telnice na...

26. února 2026  14:59,  aktualizováno  14:59

Holešovská Regata opět nabídne soutěž netradičních plavidel, spustila registraci

ilustrační snímek

Součástí doprovodného programu festivalu Holešovská Regata bude i letos soutěž netradičních plavidel. Do plavby, která bude na programu v sobotu 20. června, se...

26. února 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

V Brně vznikla Lustigova knihovna, jsou v ní také osobní věci, třeba psací stroj

V BrnÄ› vznikla Lustigova knihovna, jsou v nĂ­ takĂ© osobnĂ­ vÄ›ci, tĹ™eba psacĂ­ stroj

Samostatná sekce s kompletní tvorbou spisovatele Arnošta Lustiga vznikla v Moravské zemské knihovně (MZK) v Brně. Vypadá jako obývací pokoj s pohodlným...

26. února 2026  14:53,  aktualizováno  14:53

McDonald's rozšiřuje síť ve středních Čechách, novou restauraci otevřel v Benešově

26. února 2026  16:25

Autobus na Andělu kvůli technické závadě pohltil kouř, přiživil ho i sám řidič

Na pražském Smíchově hořel autobus MHD

Intenzivní kouř vycházející z autobusu pražského dopravního podniku upoutal ve čtvrtek dopoledne pozornost kolemjdoucích na Smíchově. Kvůli technické závadě na jeho brzdách musel Dopravní podnik...

26. února 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Ředitel Nemocnice Znojmo má měsíc na stabilizaci situace, jinak rezignuje

ilustrační snímek

Ředitel znojemské nemocnice Miroslav Kavka má měsíc na to, aby stabilizoval personální situaci na interním oddělení, jinak rezignuje. Dohodnul se na tom s...

26. února 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

Jihomoravští silničáři letos mohou hospodařit s 2,6 mld. Kč,chybí peníze ze SFDI

ilustrační snímek

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) může letos hospodařit s částkou 2,571 miliardy korun, většina jde z krajského rozpočtu. V porovnání s...

26. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

V Liberci otevřeli hygienické a ošacovací středisko pro lidi bez domova

V Liberci otevĹ™eli hygienickĂ© a oĹˇacovacĂ­ stĹ™edisko pro lidi bez domova

V Liberci ode dneška funguje Humanitární centrum Pastýřská. Lidé bez domova v něm získají základní zdravotní péči i ošacení a mohou se tam i vysprchovat....

26. února 2026  14:28,  aktualizováno  14:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.