U stánků na Holešovské Regatě zaplatí zákazníci pouze bezhotovostně

Autor: ČTK
  10:34aktualizováno  10:34
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

U stánků na rodinném festivalu Holešovská Regata, který se v zámecké zahradě v Holešově na Kroměřížsku uskuteční od pátku 19. do soboty 20. června, zaplatí zákazníci pouze bezhotovostně. Pořadatelé si od toho slibují urychlení obsloužení návštěvníků. Na rozdíl od obvyklého systému nabíjecích náramků známého z jiných festivalů se bude na Holešovské Regatě platit obvyklými platebními kartami. Kdo kartu nemá, může si nechat za hotovost nechat nabít kartu dočasnou, sdělila dnes ČTK za organizátory Martina Žáčková.

Na 14. ročníku festivalu vystoupí zástupci české i slovenské hudební scény. "Hudební program Holešovské Regaty se nám opět podařilo seskládat ze skvělých muzikantů napříč žánry a někteří dorazí úplně poprvé. Osobně mám velkou radost, že jedním z nich je česká hudební legenda Jiří Korn. Jeho účast jsme řešili už v minulých letech, ale až teď to konečně klaplo. Bude to hudebně taneční show, na jakou jsme u pana Korna roky zvyklí, a věřím, že to bude jeden z top okamžiků Regaty," řekl ředitel pořádající Agentury Velryba Michal Žáček.

Do Holešova zamíří také kapela MIG 21, slovenští No Name, kteří letos slaví 30 let na scéně, skupina Tata Bojs nebo kapela Mňága a Žďorp oceněná jako skupina roku na letošních Cenách Anděl. Vystoupí i zpěvák Tomáš Klus, slovenská zpěvačka Jana Kirschner, Sebastian nebo rapová formace PSH. Součástí programu opět bude talk show 7 pádů Honzy Dědka. Moderátor si do sobotního pořadu pozval Lukáše Pavláska, Chantal Poullainovou a Tomáše Kluse.

Součástí přehlídky je soutěž netradičních plavidel na zámeckém vodním kanále a soutěž v přejezdu vodní lávky na kole. Zájemci se navíc mohou svézt vyhlídkovými loďkami. Festival se znovu zaměří i na charitu. "Výtěžek z dobročinného kola štěstí a části prodeje festivalového merche pomůže šestnáctileté Sáře Cvekové z nedalekého Slavkova pod Hostýnem, která se v prosinci zranila při jízdě na koni. Příspěvek jí pomůže hradit intenzivní rehabilitace, speciální cvičení a kompenzační pomůcky," uvedla Žáčková.

Organizátoři festivalu, který každoročně navštěvují tisíce lidí, chystají i atrakce pro děti. V sobotu lze navíc využít padesátiprocentní slevu ze vstupného na výstavy v zámku. Po skončení obou festivalových dnů budou připravené after party na nádvoří zámku. V pátek s kapelou Niemandi, v sobotu s DJ Markem Hermanem. Vyrazit bude možné i do letního kina u koupaliště. "Třešinkou na dortu bude sobotní tečka v podobě originálního hudebně-vizuálního překvapení Pod hladinou moře," doplnil Žáček.

Pro návštěvníky, kteří přijedou autem, zřídili pořadatelé záchytné parkoviště na louce vedle městského koupaliště, tedy několik set metrů od festivalového areálu. Lidé z větší dálky mohou k přenocování využít kemp vedle zámeckých zahrad, který nabízí poslední volná místa. Vstupenky na oba festivalové dny jsou stále v prodeji. Děti do sedmých narozenin mají vstup zdarma.

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