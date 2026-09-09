U zlínského zámku bude čtvrtý ročník akce Zámecký ryneček

V sadu Svobody u zlínského zámku bude 19. a 20. září čtvrtý ročník akce Zámecký ryneček: Slavnosti vína a folklorní festival. Chybět nebudou cimbálové muziky, vystoupení pěveckých a tanečních souborů, ochutnávky nejlepších moravských vín ani doprovodný program, například výstava obrazů výtvarnice Lenky Jurečkové ve zlínském zámku. ČTK to dnes sdělila Veronika Jurčová z pořádajícího kulturního a kreativního centra Živý Zlín.
Před zámkem vystoupí desítky folkloristů, například cimbálové muziky Radošov, Bystřica, Paléska, Bartošův soubor OldStars, pěvecké sdružení Mužáci nebo valašský gajdoš Petr Sovják. Ze Slovenska přijede taneční folklorní soubor s muzikou Trenčan.
"Velice si vážíme toho, že zlínskému publiku můžeme představit také vynikající muzikanty z Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů BROLN. Vystoupí s nimi vynikající sólisté Martin Prachař, Pavel Ptáček a mladé a talentované sestry Juračákovy, které bodovaly v soutěži Zpěváček," uvedla ředitelka Živého Zlína Jana Kubáčová.
Na programu bude i koncert projektu Pře/m/žitky. "Myslíte si, že lidová hudba patří do skanzenu? Autorský projekt Pře/m/žitky Anny Urbaničové vás přesvědčí během chvíle o opaku. Nabídne jedinečné spojení moravských lidových motivů, jazzových aranží a nespoutané improvizace," dodala Kubáčová.
Na zámku představí svá díla výtvarnice Lenka Jurečková. Vína nabídne deset moravských vinařství, chybět nebudou regionální speciality. Vstup je zdarma.