Za ubití družky dostal senior pět let. Ale ona stále žije, tvrdil u soudu

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:52aktualizováno  12:52
Za loňské ubití družky v Hulíně na Kroměřížsku uložil v pondělí nepravomocně zlínský krajský soud Milanu Vlčkovi pět let vězení. Zároveň musí absolvovat ochranné psychiatrické léčení v ústavní formě. Jednasedmdesátiletý muž vinu popřel. U soudu dokonce tvrdil, že jeho družka stále žije.

Budova soudu ve Zlíně (únor 2024) | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

Podle znalce z oblasti psychiatrie je Vlček závislý na alkoholu a trpí syndromem demence. Za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti hrozilo seniorovi až 16 let vězení. Při ukládání trestu zohlednil soud Vlčkův věk a postupující degradaci jeho osobnosti.

Muž svou družku podle rozsudku v podnapilém stavu napadl loni 16. září večer údery pěstmi, kopáním či dupáním po těle. Způsobeným zraněním žena následně v bytě, kde s Vlčkem žila, podlehla.

„Útok pana obžalovaného chvíli musel trvat,“ řekla předsedkyně senátu Iveta Šperlichová. Žena podle ní umírala několik hodin. „Rozhodně je podle soudu pachatelem pan obžalovaný,“ uvedla Šperlichová.

Senior ubil k smrti svou družku, žádnou lítost neprojevil, dostal 11 let

Podle státního zástupce Martina Malůše utrpěla žena mnohočetná zranění, zejména na hlavě. Bezprostřední příčinou její smrti byl podle znalce otok mozku se zakrvácením do mozkového kmene. „Předpokládá se, že byli oba opilí, protože ze svědeckých výpovědí vyplynulo, že oba konzumovali alkohol,“ řekl Malůš.

Obžalovaný vinu opakovaně odmítl. „Úmyslně jsem jí neubližoval určitě,“ řekl Vlček. Dnes před soudem navíc řekl, že jeho družka je stále naživu a dochází za jinými lidmi do vazební věznice, kde je nyní muž umístěný.

„Žije. Ona nemluví, ona nejí,“ uvedl obžalovaný, který byl v minulosti několikrát soudně trestán, mimo jiné za těžké ublížení na zdraví, znásilnění nebo výtržnictví.

Svědci ženu často viděli s modřinami

Státní zástupce navrhoval uložit Vlčkovi trest šesti až sedmi let vězení a ústavní psychiatrické léčení. Žena podle Malůše utrpěla komplex zranění, která si nemohla způsobit sama. Na základě nepřímých důkazů lze podle něj rozhodnout o tom, že ji napadl Vlček.

Obhajoba žádala kvůli pochybnostem o zdravotním stavu obžalovaného zastavení trestního řízení. Jako eventualitu navrhovala zprostit Vlčka obžaloby, protože se podle ní neprokázalo, že se trestného činu dopustil právě on.

Před soudem dnes zaznělo několik svědeckých výpovědí sousedů a známých dvojice. Svědkové uváděli, že Vlček i jeho družka často pili alkohol. Někteří z nich opakovaně ženu potkávali s modřinami.

Muž se přiznal k vraždě družky, jejíž tělo leželo v šachtě s vodoměrem

Zatímco o Vlčkovi hovořili jako o člověku, který se pod vlivem alkoholu chová agresivně a násilnicky, především k ženám, jeho družku vykreslovali jako hodnou a obětavou.

Dnešní rozsudek není pravomocný. Zatímco žalobce se práva na odvolání vzdal, obžalovaný Vlček si po poradě se svou obhájkyní ponechal lhůtu pro jeho případné podání.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

OBRAZEM: Mejdan s Impulsem roztančil O2 arenu. Zpěváci vyrazili do publika

Hudební show Mejdan s Impulsem 2025 včera opět naplnila O2 arenu energií a skvělou náladou. Na pódiu se vystřídala řada českých hvězd, které si s publikem užily večer plný hitů a překvapení.

19. října 2025  15:19,  aktualizováno  20.10 13:53

Fiakry zmizí ze Staroměstského náměstí, rozhodli radní. Zánik tradice, vadí opozici

Pražský magistrát vypoví nájemní smlouvu s Cechem fiakristů a povozníků Čech a Moravy na stanoviště fiakrů na Staroměstském náměstí. V pondělí to schválili radní hlavního města. Praha od roku 2023...

20. října 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Města se snaží zkrotit jmelí, stále je na tom nejhůře Moravskoslezský kraj

Už čtvrtá etapa projektu, který má omezit nadměrné šíření jmelí bílého, začala v Ostravě. Arboristé se v právě začínajícím období vegetačního klidu tentokrát soustředí na obvody Michálkovice,...

20. října 2025  13:52

Studie nastaví limity pro výstavbu a ochranu přírody ve Vysokém Mýtě

Město Vysoké Mýto na Orlickoústecku nechá zpracovat krajinnou studii, kterou se budou řídit městské odbory. Dokument má nastavit limity budoucí výstavby,...

20. října 2025  12:07,  aktualizováno  12:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tragédie na Vysočině. Třináctiletý chlapec zemřel po pádu z okna gymnázia

Policisté prověřují okolnosti tragické události v Bystřici nad Pernštejnem. Po pádu z okna na tamním gymnáziu v pondělí zemřel třináctiletý chlapec. Na místo byli povoláni psychologové a krizoví...

20. října 2025  13:22,  aktualizováno  14:02

Přes překážky k zážitkům a cíli. Vyprodaná ČEZ RunTour zavedla v Pardubicích dvě tisícovky běžců na trať nejslavnějšího dostihu v ČR

20. října 2025  13:37

Pražskou zoo dočasně povede šéf odboru ochrany prostředí Kyjovský

Řízením pražské zoologické zahrady byl od 1. do 30. listopadu pověřen šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský. Rozhodli o tom dnes radní města. Od 1. prosince by se vedení...

20. října 2025  13:22,  aktualizováno  13:36

Kolový nakladač se vzpříčil o strom, pro zraněného dělníka letěl vrtulník

V lese poblíž stavby v Nové Pace na Jičínsku se dnes ráno zranil asi třicetiletý muž, který řídil malý kolový nakladač. Stroj s korbou vepředu se zaklínil mezi stromy tak nešťastně, že zadní náprava,...

20. října 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

NASA vybrala astronomickým snímkem pro dnešní den českou fotku komety Lemmon

Astronomickým snímkem dnešního dne zvolil americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) českou fotografii Hledání komety Lemmon. Autorem snímku je...

20. října 2025  11:56,  aktualizováno  11:56

Stopka pro sdílené elektrokoloběžky v Praze. Radní odsouhlasili regulaci

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek. Dnes to schválili radní města. Důvodem zákazu je dlouholetá kritika...

20. října 2025  11:12,  aktualizováno  13:30

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

I solární panely se musí správně recyklovat

20. října 2025  13:24

Technologie šumperského domu kultury promění akustiku, hlediště bude zasouvací

Technické vymoženosti, které pomohou ochránit drahé technologie při povodních nebo zdokonalí zvuk, chystá šumperská radnice pro tamní Dům kultury, který čeká rekonstrukce. „Doba dozvuku je důležitá....

20. října 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.