Podle znalce z oblasti psychiatrie je Vlček závislý na alkoholu a trpí syndromem demence. Za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti hrozilo seniorovi až 16 let vězení. Při ukládání trestu zohlednil soud Vlčkův věk a postupující degradaci jeho osobnosti.
Muž svou družku podle rozsudku v podnapilém stavu napadl loni 16. září večer údery pěstmi, kopáním či dupáním po těle. Způsobeným zraněním žena následně v bytě, kde s Vlčkem žila, podlehla.
„Útok pana obžalovaného chvíli musel trvat,“ řekla předsedkyně senátu Iveta Šperlichová. Žena podle ní umírala několik hodin. „Rozhodně je podle soudu pachatelem pan obžalovaný,“ uvedla Šperlichová.
|
Senior ubil k smrti svou družku, žádnou lítost neprojevil, dostal 11 let
Podle státního zástupce Martina Malůše utrpěla žena mnohočetná zranění, zejména na hlavě. Bezprostřední příčinou její smrti byl podle znalce otok mozku se zakrvácením do mozkového kmene. „Předpokládá se, že byli oba opilí, protože ze svědeckých výpovědí vyplynulo, že oba konzumovali alkohol,“ řekl Malůš.
Obžalovaný vinu opakovaně odmítl. „Úmyslně jsem jí neubližoval určitě,“ řekl Vlček. Dnes před soudem navíc řekl, že jeho družka je stále naživu a dochází za jinými lidmi do vazební věznice, kde je nyní muž umístěný.
„Žije. Ona nemluví, ona nejí,“ uvedl obžalovaný, který byl v minulosti několikrát soudně trestán, mimo jiné za těžké ublížení na zdraví, znásilnění nebo výtržnictví.
Svědci ženu často viděli s modřinami
Státní zástupce navrhoval uložit Vlčkovi trest šesti až sedmi let vězení a ústavní psychiatrické léčení. Žena podle Malůše utrpěla komplex zranění, která si nemohla způsobit sama. Na základě nepřímých důkazů lze podle něj rozhodnout o tom, že ji napadl Vlček.
Obhajoba žádala kvůli pochybnostem o zdravotním stavu obžalovaného zastavení trestního řízení. Jako eventualitu navrhovala zprostit Vlčka obžaloby, protože se podle ní neprokázalo, že se trestného činu dopustil právě on.
Před soudem dnes zaznělo několik svědeckých výpovědí sousedů a známých dvojice. Svědkové uváděli, že Vlček i jeho družka často pili alkohol. Někteří z nich opakovaně ženu potkávali s modřinami.
|
Muž se přiznal k vraždě družky, jejíž tělo leželo v šachtě s vodoměrem
Zatímco o Vlčkovi hovořili jako o člověku, který se pod vlivem alkoholu chová agresivně a násilnicky, především k ženám, jeho družku vykreslovali jako hodnou a obětavou.
Dnešní rozsudek není pravomocný. Zatímco žalobce se práva na odvolání vzdal, obžalovaný Vlček si po poradě se svou obhájkyní ponechal lhůtu pro jeho případné podání.